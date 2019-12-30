إعدام 27 عضوا بالمخابرات السودانية في قضية «أحمد الخير»

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

السودان - صورة أرشيفية

حكمت محكمة سوادنية، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل المتظاهر أحمد الخير أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا الى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.

وقررت محكمة الاستئناف في أم درمان، بالعاصمة الخرطوم، إعدام 27 مدانا في القضية، وسجن اثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات، فيما قضت المحكمة ببراءة 7 من المتهمين. وتمسك ممثل ورثة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص.وينظر إلى محاكمة قتلة أحمد الخير في السودان، على أنها تكريس