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إعدام 27 عضوا بالمخابرات السودانية في قضية «أحمد الخير»

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
السودان - صورة أرشيفية
السودان - صورة أرشيفية
حكمت محكمة سوادنية، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل المتظاهر أحمد الخير أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا الى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.
وقررت محكمة الاستئناف في أم درمان، بالعاصمة الخرطوم، إعدام 27 مدانا في القضية، وسجن اثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات، فيما قضت المحكمة ببراءة 7 من المتهمين. وتمسك ممثل ورثة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص.وينظر إلى محاكمة قتلة أحمد الخير في السودان، على أنها تكريس
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الحرب-في- سوريا (13)

الصليب الأحمر: 22 ألف مفقود منذ بدء الحرب في سوريا

كشفت منظمة الصليب الأحمر الدولية عن تسجيل 22 ألف شخص في عداد المفقودين خلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ نحو 9 سنوات. وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن: "ملايين الناس اضطروا لمغادرة منازلهم، و500 ألف قتلوا، وعشرات الآلاف خطفوا وهم في عداد المفقودين"، مؤكدا أن إدارة الصليب الأحمر سجلت 22 ألف مفقود، وأن أقارب المفقودين طلبوا من الصليب الأحمر المساعدة في البحث عنهم.
الجيش- الوطني -الليبي (1)

لأول مرة.. الجيش الليبي يستهدف «المرتزقة» في مصراتة

أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، اليوم الإثنين، بأن الجيش استهدف لأول مرة عناصر جديدة انضمت لميليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق التي وصفها بـ"المرتزقة" في ضربة مباشرة، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية. وتتبع مليشيات مصراتة حكومة الوفاق في طرابلس فيما يتهم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هذه الحكومة بدعم الإرهابيين. وشن الجيش الليبي هجمات على حكومة الوفاق في طرابلس منذ 4 أبريل الماضي، بهدف إسقاط الحكومة المتورطة في دعم وإيواء العناصر الإرهابية.
شنقريحة 4

أول كلمة لوزير الأركان الجزائري: الجيش لن يتخلى عن التزاماته

قال رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، إن الجيش سيبقى مجندا في خدمة الوطن، ولن يتخلى عن التزاماته الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال، مضيفا أن الجيش الجزائري سيظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية"، جاء ذلك في أول كلمة له منذ توليه منصبه خلفا لرئيس الأركان السابق قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية في 23 ديسمبر الجاري، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية محلية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نجري انتخابات بدون القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وذلك في ظل تقارير عن تجاهل إسرائيل الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، قائلًا في كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية»، مضيفًا: «لن نتوانى عن استمرار النضال من أجل الوصول إلى هدفنا الذي نريده وهو دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية»، وفقًا لسبوتنيك.
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السفير -حسام -عيسى (1)

تسليم جثامين 4 مصريين توفوا في السودان لأسرهم بالقاهرة

أعرب السفير المصري في السودان حسام عيسى عن تعازيه، لأسر المتوفين من ضحايا حريق مصنع في الخرطوم الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جثامين المصريين الأربعة المتوفين في الحادث، سُلمت إلى أسرهم في مطار القاهرة، إذ قال عيسى، اليوم الأحد، إنه حرص على متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، في أسرع وقت ممكن، وهو ما تم أمس السبت، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التي نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشيرا إلى أن السفارة ستتابع مسألة حقوق الضحايا المصريين، مؤكدا أنها محفوظة.
انفجار-جنوبي-بغداد (1)

الخارجية: وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم

أعلن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن أربعة مواطنين مصريين قد توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.
السودان

23 قتيلًا و130 جريحًا في حريق مصنع بالسودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، سقوط 23 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حتى الآن جراء حريق هائل شهدته المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري "شمال العاصمة السودانية" في مصنع "سالومي للسيراميك". وأكد المجلس، في بيان، أن الجرحى تُقدم لهم العناية الطبية حاليا بعدة مستشفيات في الخرطوم.. مشيرا إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداء للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
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