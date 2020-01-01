جراثيم في الجيم.. كيف تتمرن بدون قلق؟

كشف أصحاب صالات الألعاب الرياضية أن العديد من مستخدمي الحمام لا يغسلون ايديهم بعد استخدامه، ويواصلون استخدام المعدات كما اعترف 35% من الرجال بعدم مسح أجهزة الأوزان
الذهاب إلى الجيم من الأمور التي يجب دمجها في الروتين اليومي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، وهناك العديد من الاشخاص الذين يدفعون اشتراك الجيم ولا يترددون عليه كثيرا.
ربما في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب بالنسبة لك الذهاب إلى الجيم خاصة في فصل الشتاء، ولكن إذا ذهبت في إحدى المرات ربما تقلق من انتقال الجراثيم إليك سواء عن طريق الأجهزة التي تتمرن عليها أو الأرض التي قد تتعرض لها.
ووفقا لاستطلاع شمل آلاف الجراثيم، أظهرت النتائج قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها انتقال الجراثيم من شخص لآخر.
كشف أصحاب صالات الألعاب الرياضية أن العديد من مستخدمي الحمام لا يغسلون ايديهم بعد استخدامه، ويواصلون استخدام المعدات والأجهزة الخاصة بالجيم، كما اعترف 35% من الرجال بعدم مسح أجهزة الأوزان بعد استخدامها، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
من الضروري الذهاب إلى الجيم البقاء بصحة جيدة، كما على الأشخاص ألا
كشف أصحاب صالات الألعاب الرياضية أن العديد من مستخدمي الحمام لا يغسلون ايديهم بعد استخدامه، ويواصلون استخدام المعدات والأجهزة الخاصة بالجيم، كما اعترف 35% من الرجال بعدم مسح أجهزة الأوزان بعد استخدامها، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
من الضروري الذهاب إلى الجيم البقاء بصحة جيدة، كما على الأشخاص ألا يقلقوا من إصابتهم بالأمراض عندما يذهبون إلى الجيم، حيث قالت نيراف باتل، طبيبة، إن الفوائد التي تعم عليهم كبيرة أما خطر العدوى قليل للغاية، أشارت "باتل" إلى أن هناك بعض الجراثيم التي يجب الحذر منها من أجل السلامة.
المكورة العنقودية
يمكن أن تعيش بكتيريا المكورات العنقودية على أجهزة الجيم من المعدات والأوزان، بالإضافة إلى المناديل الورقية والمقاعد الخشبية ومقابض الغرف.
إذا أردت أن تحمي نفسك، فيمكنك مسح المعدات باستخدام المناديل المضادة للبكتيريا أو الاسبراي، فهذه الطريقة تعمل كحائط صد بينك وبين أجهزة الجيم لكي لا تنتقل الجراثيم إليك.
وقالت جاسون تيترو، عالمة أحياء دقيقة، إن استخدام المناديل فعالا، ولكن بسبب العديد من الأشخاص غير منتظمين في استخدام المناديل المبللة قبل بداية الجيم وبعد الانتهاء منه، فيجب أخد احتياطات أخرى.
كما قالت إنه إذا كان أحد الأشخاص مصابا بجرح، فعليه تغطيته جيدا قبل بدء التمرين، فهذا يساعد في تقليل عدوى الجلد، كما يجب عدم ملامسة الوجه في حالة ملامستك الأسطح لتقليل عوامل المرض.
وأضاف تيترو:" عندما تنتهي من الجيم، يجب الاستحمام للتخلص من أي جراثيم عالقة على الجلد، كما عليك التأكد من أن ملابسك تُنظف ويتم تجفيفها جيدا".
الالتهابت الفطرية
يمكن أن تحدث فطريات القدم نتيجة مجموعة من البكتيريا الموجودة في غرفة خلع الملابس، كما قال "باتل":" يتسبب طعام الرياضيين في الفطريات التي تعيش في كل مكان ولكنها مرتبطة ببيئات رطبة".
كما نصح بتبديل الملابس المبللة وتركها لتجفف في الهواء ثم غسلها في المنزل جيدا، كما يجب بعد تغيير الحذاء تهويته جيدا، وذلك لأن العرق والرطوبة الموجودان فيه تعتبر بيئة جيدة لوجود الفطريات التي تظهر في القدمين.
الفيروسات
هناك ما يسمى الثآليل الأخمصية التي تعتبر من الأورام الحميدة التي تحدث بسبب فيروس الورم الحليمي، وعادة ما تتطور في القدمين، لذا لا تمشي حافي القدمين في بيئات رطبة.
وقال باتل: "تجنب استخدام المعدات والمناشف المشتركة واستخدام الأشياء النظيفة الخاصة بك أمر مهم في هذا الموقف"، كما أشار إلى أن فيروسات الجهاز التنفسي المحمولة جوا هي مصدر قلق آخر في الصالات الرياضية، فعلى الرغم من أنه لا يجب على الناس الذهاب إلى الجيم عند المرض، فمن الصعب إيقافهم.
و إذا حدث أن رأيت شخصا يسعل أو يعطس، فقد ترغب في تجنب تلك المنطقة حتى بعد دقيقة على الأقل من مغادرة الشخص.
وأوضح "باتل" أنه إذا أردت شرب أو تناول المرطبات في الجيم، فيجب النظر إلى الأكواب والأطباق في البداية، فإذا كانت متسخة، فاستخدم كوبا يمكن التخلص منه أو أحضر كوبك القابل لإعادة الاستخدام.
حافظ على نظافتك الشخصية واحمِ نفسك من الجراثيم في الجيم بأبسط الطرق.