جراثيم في الجيم.. كيف تتمرن بدون قلق؟

كشف أصحاب صالات الألعاب الرياضية أن العديد من مستخدمي الحمام لا يغسلون ايديهم بعد استخدامه، ويواصلون استخدام المعدات كما اعترف 35% من الرجال بعدم مسح أجهزة الأوزان

تحرير:فيروز ياسر ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

الجيم

الذهاب إلى الجيم من الأمور التي يجب دمجها في الروتين اليومي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، وهناك العديد من الاشخاص الذين يدفعون اشتراك الجيم ولا يترددون عليه كثيرا. ربما في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب بالنسبة لك الذهاب إلى الجيم خاصة في فصل الشتاء، ولكن إذا ذهبت في إحدى المرات ربما تقلق من انتقال الجراثيم إليك سواء عن طريق الأجهزة التي تتمرن عليها أو الأرض التي قد تتعرض لها. ووفقا لاستطلاع شمل آلاف الجراثيم، أظهرت النتائج قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها انتقال الجراثيم من شخص لآخر.

كشف أصحاب صالات الألعاب الرياضية أن العديد من مستخدمي الحمام لا يغسلون ايديهم بعد استخدامه، ويواصلون استخدام المعدات والأجهزة الخاصة بالجيم، كما اعترف 35% من الرجال بعدم مسح أجهزة الأوزان بعد استخدامها، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline. من الضروري الذهاب إلى الجيم البقاء بصحة جيدة، كما على الأشخاص ألا