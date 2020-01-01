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جراثيم في الجيم.. كيف تتمرن بدون قلق؟

كشف أصحاب صالات الألعاب الرياضية أن العديد من مستخدمي الحمام لا يغسلون ايديهم بعد استخدامه، ويواصلون استخدام المعدات كما اعترف 35% من الرجال بعدم مسح أجهزة الأوزان
تحرير:فيروز ياسر ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
الجيم
الجيم
الذهاب إلى الجيم من الأمور التي يجب دمجها في الروتين اليومي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، وهناك العديد من الاشخاص الذين يدفعون اشتراك الجيم ولا يترددون عليه كثيرا. ربما في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب بالنسبة لك الذهاب إلى الجيم خاصة في فصل الشتاء، ولكن إذا ذهبت في إحدى المرات ربما تقلق من انتقال الجراثيم إليك سواء عن طريق الأجهزة التي تتمرن عليها أو الأرض التي قد تتعرض لها. ووفقا لاستطلاع شمل آلاف الجراثيم، أظهرت النتائج قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها انتقال الجراثيم من شخص لآخر.
كشف أصحاب صالات الألعاب الرياضية أن العديد من مستخدمي الحمام لا يغسلون ايديهم بعد استخدامه، ويواصلون استخدام المعدات والأجهزة الخاصة بالجيم، كما اعترف 35% من الرجال بعدم مسح أجهزة الأوزان بعد استخدامها، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline. من الضروري الذهاب إلى الجيم البقاء بصحة جيدة، كما على الأشخاص ألا
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زيت عباد الشمس.. من زهرة رائعة إلى علاج كيميائي

أصبحت الزيوت الحيوية ذات مكانة كبيرة في عالم التجميل، كما أنها تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، فبعضها يساعد في مكافحة حب الشباب مثل زيت بذور القرع وزيت الريحان وزيت اللافندر وزيت الروزماري، والبعض الآخر يمنحك بشرة نضرة خالية من العيوب والبثور، أما بالنسبة للقيمة الغذائية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كلًا منهما يساعد أيضًا في فقدان الوزن، ولكن هل تعلم أن زيت عباد الشمس متعدد الفوائد؟ يساعد في حماية البشرة، نقلًا عن "organicfacts".
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أسباب الشعور بالبرد| الأنيميا وقصور الغدة الدرقية

بعض الأعراض البسيطة التي تظهر علينا مثل الصداع والقيء والغثيان والدوار تخبيء ورائها أمراض خطيرة، ولكن نتجاهل ذلك، ونرتدي زي الطبيب!، على سبيل المثال نشعر بالبرد الدائم، ونعتقد أنه يرجع إلى قلة التدفئة، ولكن قد يكون نتيجة بعض الأمراض الأخرى، كالأنيميا، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، وقصور الغدة الدرقية، لذا يجب الانتباه جيدًا لصحتنا، والمداومة على الذهاب للطبيب، من أجل فحص دوري والكشف عن الأمراض مبكرًا، نقلًا عن موقع timesofindia" ".
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7 أسباب تجعل النوم أكبر أهدافك في 2020

كشف مجموعة من الخبراء عن سبب كون جودة النوم تعتبر من ضمن الخطوات المهمة التي يجب التركيز عليها بداية من يناير 2020، وخاصة أن النوم بشكل جيد يؤدي إلى تحسين التركيز وتقوية الذاكرة، بالإضافة إلى عيش حياة أطول. أقامت مؤسسة النوم الوطنية دراسة على آلاف النساء اللاتي كن أكثر عرضة 10 مرات لتجربة المشاكل المستمرة في النوم بعد عقد من الزمن. وعليك أن تضع في عقلك أنه عليك التأكد من أنك تنام 8 ساعات في اليوم، فعدد ساعات النوم أمر مهم للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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اصدقاء برج السرطان

أفضل الطرق التي تبقيك بصحة جيدة في رأس السنة

غالبا ما تنخفض طاقتك وقدراتك على القيام بمهامك اليومية التي تتمثل في ممارسة الرياضة أو أداء الأعمال الأخرى في فضل الشتاء، وكلها أيام قليلة وتحتفل بالكريسماس ورأس السنة، حيث تتناول ما تشتهي من الأطعمة، ولا تركز على الكميات. ونظرا لأن الأجواء الباردة لها تأثير سلبي على الصحة، سيكون عليك الحفاظ على صحتك جيدا من أجل الاستمتاع بالاحتفالات في رأس السنة والذهاب إلى الاصدقاء أو التجمعات العائلية، ولهذا تعرف على طرق تبقيك بصحة جيدة بين الكريسماس ورأس السنة حسبما ذكرها موقع Healthline.
الشخصية القلقة

جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة. في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل. من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.
مكملات-الحديد

«أرز الخميرة الحمراء»|3 مكملات غذائية تحسن صحة القلب

على مدار سنوات، غالبا ما شاهدت الكثير من الإعلانات عن المكملات الغذائية بينما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ما توعد به تلك الإعلانات هو الحصول على منتجات تساعد في فقدان الوزن وجعل البشرة أنقى، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، لكن يقول الخبراء أن العديد من الإعلانات المزعومة غالبا ما تكون غير حقيقية. عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فقد زعم تقرير نشر في مجلة Methodist DeBakey Cardiovascularl أن هذه المكملات الغذائية الثلاثة هي ما تساعد القلب حقا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
فوائد-القيلولة-في-وقت-الظهيرة

احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.
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