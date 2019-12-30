لأول مرة.. الجيش الليبي يستهدف «المرتزقة» في مصراتة

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

الجيش الليبي - صورة أرشيفية

أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، اليوم الإثنين، بأن الجيش استهدف لأول مرة عناصر جديدة انضمت لميليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق التي وصفها بـ"المرتزقة" في ضربة مباشرة، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية. وتتبع مليشيات مصراتة حكومة الوفاق في طرابلس فيما يتهم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هذه الحكومة بدعم الإرهابيين. وشن الجيش الليبي هجمات على حكومة الوفاق في طرابلس منذ 4 أبريل الماضي، بهدف إسقاط الحكومة المتورطة في دعم وإيواء العناصر الإرهابية.

يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي يوسف العقوري، إن تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا حتى يكون لها مكان في البلاد. وقال العقوري - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، إن حكومة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن المجتمع