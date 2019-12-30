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لكن أكثر المتشبثين بالكراسي لا يفقهون...!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
تعبيرية
تعبيرية
لماذا كل هذا التشبث الرهيب بالكراسي؟ لماذا كل هذا الاقتتال من أجل المناصب؟ لماذا كل هذا الاستبسال في انتزاع المراكز؟ ألف لماذا... تلف خيوطها لمن ينظر حوله بدون عناء تحديق حواليك هنا وهناك في الإطار القطري وخارجه أيضًا.. لماذا لا يدرك هؤلاء أن الكرسي دوّار.. ولو كسر منه أصغر مسمار سينهار، وما أدراك ما الانهيار، فالكرسي لا يدوم لي أو لك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك..
لا .. ليس من حقك، ولا ينبغي لك، أن تنزعج لأنك تركت الكرسي الذي تجلس عليه لسبب أو لآخر.. أو ستتركه.. لا.. ليست مراكزنا هي التي تحدد شخصيتنا، ولا مكاننا هو الذي يبلور مكانتنا.. وإلا قل لي من فضلك: من ذا الذي يتصور -ولو للحظة واحدة- أنه خالد ودائم وثابت؟! بالتأكيد هو إنسان واهم، أليس كذلك؟ أنا اليوم هنا
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معرض-الاسكندرية-للكتاب (3)

نفسي الأمَّارة بالشعر والحب!

مع أن الشعر ليس حماماتٍ نُطيِّرُها فوقَ السَّماء، ولا نايًا وريحَ صبا.. لكنَّهُ غضبٌ طالت أظافرُهُ.. ما أجبنَ الشِّعر إن لم يركبِ الغضبا، طبقا لنزار قباني، ومع أن قصائدنا بلا لون بلا طعمٍ بلا صوتِ، إذا لم تحمل المصباح من بيتٍ إلى بيتٍ! وإن لم يفهم البُسَطا معانيها فأولى أن نُذَرّيها ونخلدَ نحنُ للصمتِ، تناغما مع توصيف محمود درويش: ومع أنه فمُ الشُّعورِ.. وصرخةُ الرُّوحِ الكئيبْ كما يقول أبو القاسم الشابي، وإن أحسن بيت أنت قائله بيتٌ يقال إذا أنشدتَه صدقا للشاعر حسان بن ثابت..
كتابات-وخواطر (1)

صدقني.. أنت لا تحتاج إلى معجزة!

دعنا نتحاور فالحوار للإقناع وليس للإلزام.. ساعدني على توضيح رأيي.. اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت.. ولولا أنك مختلف لما كنت أنا مختلفا.. انتبه لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع.. واعلم أن تكسيرك لمجاديفي لا يزيد أبدا من سرعة قاربك.. فما يوجد يكفي الجميع..! والطريق يتسع للجميع
الخطيب

أسامة خليل يكتب: محمود الخطيب واستاد السلام (فنكوش الفناكيش)

منذ فترة وأنا متردد فى الحديث عن النادى الأهلى، ليس خوفا أو قلقا من ذباب السوشيال ميديا المجند بالأجر للهجوم والتشويه والتشهير بأى شخص يقترب بالنقد من أسطورة الأساطير، ولكن حرصا على صحة الكابتن محمود الخطيب، وعدم التأثير سلبا فى حالته النفسية، فى ظل التقارير الطبية المقلقة والمزعجة التى توالى إدارة الإعلام بالنادى إصدارها وتقدم فيها شرحا طبيًّا وافيًا لأدق تفاصيل الحالة المرضية للرئيس (مكان الألم، تقرير الإشاعات، توصيف الطبيب، طريقة العلاج ومدته، نوع الحذاء الذى سيرتديه الرئيس لعلاج الخلل بين القدمين اليمنى واليسرى، موعد العرض المقبل على الطبيب، والذى دائمًا يتصادف مع أزمة يمر بها الأهلى، وربما يرجع ذلك إلى أن الضغط العصبى الذى يمر به وقت الأزمة يستثير حواس الألم وهى متلازمة نفسية لدى الأشخاص الذين يخشون المواجهة ويخافون اتخاذ القرار).
نيلسون-مانديلا (7)

الجوهرة السمراء تطيح بالقبعة البيضاء واسألوا مانديلا!

قبل 6 سنوات، وبالتحديد في الخامس من ديسمبر عام 2013، رحل عن عالمنا نيلسون مانديلا، بعد رحلة من العذاب والشقاء استمرت مئة عام إلا خمس سنوات، وهو أول رئيس لجنوب إفريقيا يُنتَخب عبر انتخابات ديمقراطية تمثيلية كاملة، وأول رئيس دولة أسود في البلاد.
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