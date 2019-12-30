جريمة

تأجيل محاكمة بوسي في قضية «التهرب الضريبي»

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
بوسي
بوسي
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي" في اتهامها بالتهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيه للضرائب لجلسة 27 يناير المقبل لتقديم ما يفيد التصالح. صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام. كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
كانت النيابة قد أسندت لياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع ثلاث شركات، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827 ألف جنيه. يذكر أن المطربة الشعبية "بوسي" من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا غدا بأحد الفنادق الكبرى بقرطاج في تونس ضمن احتفالات ليلة رأس السنة
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