محافظ دمياط: صرف إعانة لأسر ضحايا ومصابي «أتوبيس الموت»

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

حادث بورسعيد

قررت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض صرف إعانة عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث اصطدام حافلة ركاب وسيارة نقل على طريق "بورسعيد - دمياط" والذي وقع السبت الماضي بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة كل متوف و10 آلاف جنيه للمصاب، حيث أسفر عن وفاة 13 شخصا وإصابة 6 آخرين من أبناء دمياط. وأوضحت المحافظ في بيان لها اليوم الإثنين، أنه تم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه للمصاب من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة وصرف مبلغ 15 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب من مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه يتم توفير كافة الخدمات الطبية والعناية الفائقة لمصابي الحادث المؤسف، لافتة إلى متابعتها لحالتهم الصحية لحين امتثالهم الشفاء.