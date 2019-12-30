رسميًا.. برشلونة يُعلن عن إصابة حارس مرماه تير شتيجن

تحرير:علي الزيني ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة حارس مرماه الألماني أندريه تير شتيجن في الركبة اليمنى، موضحًا أن اللاعب يخضع حاليًا للعلاج بعد إصابته في الفخذ، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بأربعة أهداف مقابل هدف، ولم يكشف النادي الإسباني عن الفترة التي سيغيبها اللاعب الألماني. كما كشف النادي الكتالوني أن لاعب وسطه البرازيلي آرثر سيغيب لثلاثة أسابيع للتعافي من آلام أسفل البطن ولن يكون جاهزا للعودة إلى الملاعب قبل نهاية يناير.

ويخوض فريق برشلونة، مباراته الأولى، يوم السبت المقبل الرابع من شهر يناير، أمام إسبانيول في دربي كتالونيا، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز. وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة يسعى لتجديد عقد الحارس البالغ من العمر 27 عامًا، لثلاثة أعوام أخرى