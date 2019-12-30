الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

تحرير:علي الزيني ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

باهر المحمدي

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".

وواصل فارس، قائلًا: "لا توجد أي نية لدى مجلس الإدارة للتفريط في أي لاعب خلال شهر يناير المقبل، وعلى رأسهم قائد الفريق باهر المحمدي.. تصريحاته بشأن عروض الاحتراف التي تلقاها جاءت في توقيت غير مناسب". وعن إمكانية رحيل اللاعب العراقي همام طارق، أوضح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أن الأنباء التي تشير إلى رحيل