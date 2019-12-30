مجاهد: «هنلمس جني ثمار تطوير التعليم الفني في 2030»

مجاهد: المناقشات تجري حاليا مع 15 مستثمرًا لافتتاح وإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية فى تخصصات جديدة هناك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية

تحرير:أمينة محمود ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

محمد مجاهد

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن التعليم الفني سيجني ثمار التطوير في السنوات المقبلة، ولكن الأمر يحتاج لوقت وصبر، قائلا: "للأسف تم إهمال التعليم الفني لسنوات طويلة، وبالتالي أتوقع أن جني الثمار سنلمسه مع قدوم 2030 ليصبح للتعليم الفني دور فعال في الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر كما هو الحال في دول جنوب شرق آسيا وتايلاند والصين، ففي هذه الدول التعليم الفني السبب في الإصلاح الاقتصادي".

وقال "مجاهد" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه سيتم خلال عام 2020 التوسع بشدة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث إن هناك حاليا 11 مدرسة على أرض الواقع، وسيتم زيادة عددهم بإنشاء 10 مدارس إضافية للتكنولوجيا التطبيقية خلال 2020، كما سيتم توفير أماكن ومناهج ومدرسين لهذه المدارس الجديدة. وأوضح "مجاهد"،



وقال "مجاهد" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه سيتم خلال عام 2020 التوسع بشدة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث إن هناك حاليا 11 مدرسة على أرض الواقع، وسيتم زيادة عددهم بإنشاء 10 مدارس إضافية للتكنولوجيا التطبيقية خلال 2020، كما سيتم توفير أماكن ومناهج ومدرسين لهذه المدارس الجديدة.



وأوضح "مجاهد"، أنه يتم حاليا إنشاء وحدة بالوزارة تتولى إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تمكننا من توفير تمويل لهذه الوحدة من إحدى الدول الأوروبية، مؤكدا أنه بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد على منتصف شهر يناير سوف يكتمل إنشاء هذه الوحدة وافتتاحها، قائلا: "هذه الوحدة ستساعدنا في إدارة تلك المدارس وسيكون بها موظفون أكفاء يعملون بشكل مستدام وليس على أساس التطوع".



ولفت نائب الوزير إلى أن المناقشات تُجرى حاليا مع 15 مستثمرًا لافتتاح وإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية فى تخصصات جديدة هناك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة والزراعة ومجالات أخرى.



وأشار نائب الوزير للتعليم الفني إلى أنه سيتم التوسع في تحديث وتغيير المناهج في التعليم الفني بكل نوعياته، وتحويلها لتعمل بمنهجية الجدارات، لافتا إلى أنه تم تحديث برامج 36 مهنة يتم تطبيقها حاليا في 105 مدارس بمناهج بمنهجية الجدارات، مؤكدا أنه سيتم العمل على استكمال تحديث المناهج حيث من المستهدف تحديث مناهج 40 مهنة أخرى يتطلبها سوق العمل في التعليم الفني، قائلا: "نستعد في سبتمبر 2020 لأن نطبق المناهج الإضافية بالمنهجية الجديدة ليزيد عدد المدارس خلال عام 2020 بـ400 مدرسة تطبق مناهج الجدارات.



وأوضح أن أغلب التحديثات التي ستحدث في الـ40 مهنة جديدة توجد في التعليم الصناعي، فضلا عن تحديث التعليم التجاري لأن اتصاله بسوق العمل ليس قويا وسيتم الاستغناء عن مهن في التعليم التجاري خلال الأعوام المقبلة كمهنة الكاشير على سبيل المثال، ففي خلال الفترة المقبلة سيتم الاستغناء عن طريق الدفع نقديا وسيصبح الدفع عن طريق الهواتف المحمولة مثلا، وبالتالي هذا سيغير المهن؛ لذا سيتم التوسع في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في مجال الخدمات.



كما أوضح مجاهد أنه "سيتم أيضا بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي زيادة مدارس التأسيس العسكري من 27 مدرسة إلى 100 مدرسة خلال عام 2020 بهدف زيادة الانضباط بالمدارس الفنية حيث يتم تدريس مقرر التربية العسكرية ليعلم الطالب الانضباط والانتماء للوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات، لافتا إلى أن من يتغيب من الطلاب بهذه المدارس بنسبة 25% يحرم من دخول الامتحانات وسيطبق هذا القرار على الطلاب العام الدراسي الحالي، وسيتم الاستمرار فيه في الأعوام الدراسية المقبلة بهدف تحسين الانضباط بين الطلاب.



وأضاف أنه سيتم قريبا خلال شهر يناير 2020 افتتاح ورشة لوبان في مدرسة تكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وهذا بداية تعاون كبير مع الصين في مجال التعليم الفني، قائلا: "بيساعدونا في تعليم الطلاب فنيا بطريقة مطورة للغاية تبث فيهم روح الابتكار في مجالات صيانة السيارات الحديثة المتقدمة وفي مجال تشغيل المعادن والمنتجات عن طريق التحكم بالكمبيوتر، وهذه تخصصات حديثة ومطلوبة بشدة في سوق العمل خلال السنوات القادمة"، بالإضافة إلى تطوير مدرسة تكنولوجيا الصيانة في مدينة نصر لأنها ستدرس مقررات لوبان في الصفين الرابع والخامس.



بالنسبة لمدرسة الضبعة النووية بمرسى مطروح، أكد نائب الوزير، أنه سيتم تحديث مناهج الضبعة وندرس لهم اللغات الإنجليزية والروسية وسيتم استقدام أساتذة جامعات لتدريس المقررات الفنية للطلاب في الصفين الرابع والخامس نظرًا لأنه في 2026 سيتم تشغيل أول مفاعل نووي وبالتالي لابد أن يكون طلاب مدرسة الضبعة قادرين على التواصل مع الجانب الروسي بكفاءة.



وكشف أنه سيتم افتتاح مدرستين بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كل من أسيوط وصفط اللبن بالجيزة سيتم افتتاحهما خلال 2020، قائلا: "هناك خطة للتوسع في مدارس التعليم الفني سنويا".



