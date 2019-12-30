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مسؤولة روسية: مفاجآت سارة للشعب المصري في عام 2020

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
روسيا
روسيا
أكدت تاتيانا بولوسكوفا رئيس الحركة الدولية الإقليمية "الاتحاد الشعبي الأورواسيوي"، أن عام 2020 سيشهد مفآجات سارة للشعب المصري حيث يتم الإعداد لدعوة فرق فنية روسية في مجال الفنون الشعبية والبالية والموسيقى فضلا عن التحضير لتنظيم مهرجان للأفلام الروسية المترجمة للعربية ؛ وذلك من خلال المركز الثقافي الروسي في كل من القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المصرية المختصة في تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة مثل المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للسينما.
جاء ذلك خلال لقاء بولوسكوفا مع إليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ؛ لمناقشة البرنامج الثقافي المنتظر لعام الثقافة بين مصر وروسيا الذي سيستمر طوال عام 2020 بمبادرة من الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.وأضافت بولوسكوفا في بيان وزعه المركز اليوم الإثنين، أنه سيتم التنسيق مع الجمعية
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-سيرجي-لافروف

روسيا: الضربات الأمريكية على مواقع سوريا والعراق غير مقبولة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة. وأعربت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الإثنين، عن قلق موسكو الشديد إزاء "تبادل الضربات" بين "كتائب حزب الله" العراقي ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق. واعتبرت أن هذه التصرفات غير مقبولة وضارة، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد.
سباستيان- كورتس -رئيس -الحكومة النمساوية

لأول مرة.. إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في النمسا

قال سباستيان كورتس رئيس الحكومة المكلف في النمسا، أن حكومته توافقت على ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في الحكومة الجديدة على أن تتولاها سوزانا راب كأول وزيرة للاندماج في البلاد. وذكرت مصادر حزبية في فيينا، اليوم الإثنين، أن تعيين الوزيرة راب جاء بتوافق من حزبي الائتلاف الحكومي (الشعب) و(الخضر)، لافتة إلى أن سوزانا راب رأست قسم الاندماج في وزارة الخارجية على مدار سنوات، مشيرة إلى أن الوزيرة الجديدة تعد أحد أهم خبراء الاندماج وعملت في كافة مجالات الاندماج منذ عام 2011.
الشرطة الألمانية

إطلاق نار على مقهى في برلين: عملية سطو

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، بوقوع إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين. وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار من شخص مجهول في شارع فردريشتراسيه بوسط العاصمة برلين. وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر": أن هناك عملية أمنية تجري في شارع فردريشتراسيه"، وأنه وفقا للتقديرات الأولية، فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات في أحد المتاجر"??، مضيفة أنها حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية، وأالوضع أصبح تحت السيطرة في شارع فردريشتراسيه.
سباستيان- كورتس -رئيس -الحكومة النمساوية

«لأول مرة».. اختيار سيدة لمنصب وزير الدفاع في النمسا

استقر سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف على اختيار كلوديا تانر، 49 عاما، لتكون أول سيدة نمساوية تتولى منصب وزير الدفاع في البلاد، إذ ذكرت وسائل إعلام نمساوية في تقرير لها اليوم الأحد، أن تانر ستكون أول سيدة على رأس الجيش النمساوي في تاريخه بعد إصرار حزب الشعب بزعامة كورتس على تثبيت ترشيحها للمنصب خلال مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الخضر.
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السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
الإفراج عن سجناء

الإفراج عن 454 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 156 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلا إفراجا شرطيا. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
السيسي (1)

السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار للسكة الحديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017، ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 18 أكتوبر 2019.
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