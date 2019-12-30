مسؤولة روسية: مفاجآت سارة للشعب المصري في عام 2020
تحرير:أ.ش.أ
٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
روسيا
أكدت تاتيانا بولوسكوفا رئيس الحركة الدولية الإقليمية "الاتحاد الشعبي الأورواسيوي"، أن عام 2020 سيشهد مفآجات سارة للشعب المصري حيث يتم الإعداد لدعوة فرق فنية روسية في مجال الفنون الشعبية والبالية والموسيقى فضلا عن التحضير لتنظيم مهرجان للأفلام الروسية المترجمة للعربية ؛ وذلك من خلال المركز الثقافي الروسي في كل من القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المصرية المختصة في تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة مثل المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للسينما.
جاء ذلك خلال لقاء بولوسكوفا مع إليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ؛ لمناقشة البرنامج الثقافي المنتظر لعام الثقافة بين مصر وروسيا الذي سيستمر طوال عام 2020 بمبادرة من الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.وأضافت بولوسكوفا في بيان وزعه المركز اليوم الإثنين، أنه سيتم التنسيق مع الجمعية
جاء ذلك خلال لقاء بولوسكوفا مع إليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ؛ لمناقشة البرنامج الثقافي المنتظر لعام الثقافة بين مصر وروسيا الذي سيستمر طوال عام 2020 بمبادرة من الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.
وأضافت بولوسكوفا في بيان وزعه المركز اليوم الإثنين، أنه سيتم التنسيق مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية والمجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر والمؤسسة المصرية الروسية للعلوم والثقافة وجمعية بناة السد العالي فضلا عن التنسيق مع السفارة المصرية في موسكو من خلال السفير الدكتور إيهاب نصر والمكتب الثقافي المصري من خلال الدكتور محمد نصر الجبالي المستشار الثقافي المصري في موسكو.
وأعربت عن سعادتها لتلقيها دعوة من المجلس الأعلى للثقافة للمشاركة في فعاليات مؤتمر مصر وروسيا عبر العصور الذي سيقام في أبريل القادم بمشاركة مجموعة كبيرة من المستشرقين الروس.
وأكد اليكسي تيفانيان أن خطة المركز بدأت مبكرا للاحتفال بعام مصر وروسيا ، حيث نظمت عدة فعاليات خلال عام 2019 آخرها الأسبوع الماضي بتنظيم احتفالية للموسيقى والغناء الشعبي الروسي وتم إهداء هيئة قصور الثقافة مجموعة من الأفلام الروسية لعرضها في المحافظات المختلفة.