مسؤولة روسية: مفاجآت سارة للشعب المصري في عام 2020

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

روسيا

أكدت تاتيانا بولوسكوفا رئيس الحركة الدولية الإقليمية "الاتحاد الشعبي الأورواسيوي"، أن عام 2020 سيشهد مفآجات سارة للشعب المصري حيث يتم الإعداد لدعوة فرق فنية روسية في مجال الفنون الشعبية والبالية والموسيقى فضلا عن التحضير لتنظيم مهرجان للأفلام الروسية المترجمة للعربية ؛ وذلك من خلال المركز الثقافي الروسي في كل من القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المصرية المختصة في تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة مثل المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للسينما.

جاء ذلك خلال لقاء بولوسكوفا مع إليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ؛ لمناقشة البرنامج الثقافي المنتظر لعام الثقافة بين مصر وروسيا الذي سيستمر طوال عام 2020 بمبادرة من الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.وأضافت بولوسكوفا في بيان وزعه المركز اليوم الإثنين، أنه سيتم التنسيق مع الجمعية