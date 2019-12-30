ترامب وأوباما يتشاركان لقب «أكثر شخص إثارة لإعجاب الأمريكيين»

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

ترامب

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، على لقب "أكثر رجل إثارة لإعجاب الأمريكيين" في عام 2019، وفقا للاستفتاء السنوي لمؤسسة "جالوب" الإحصائية الأمريكية، والذي أُعلِنَت نتائجه، اليوم الإثنين.? واختار 18 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، الرئيس الأمريكي الحالي عند سؤالهم عن أكثر شخص حيّ يثير إعجابهم "في أي مكان بالعالم"، بينما اختار 18 بالمئة آخرين الرئيس السابق باراك أوباما، حسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يعتلي فيها ترامب صدارة القائمة، فيما مثّلت المرة الـ12 بالنسبة لأوباما.?

وكان ترامب قد حلّ ثانيا بعد أوباما في استفتائي العامين الماضيين، إذ حصل على نسبة 13 بالمئة من الأصوات في استفتاء العام الماضي، و14 بالمئة في عام 2017، أول عام له في البيت الأبيض.ولم يحصل أي شخص آخر على نسبة أعلى من 2% من الأصوات في الاستفتاء، الذي أُجري في الفترة ما بين 2 و15 ديسمبر الجاري.وضمّت قائمة