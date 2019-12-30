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ترامب وأوباما يتشاركان لقب «أكثر شخص إثارة لإعجاب الأمريكيين»

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
ترامب
ترامب
حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، على لقب "أكثر رجل إثارة لإعجاب الأمريكيين" في عام 2019، وفقا للاستفتاء السنوي لمؤسسة "جالوب" الإحصائية الأمريكية، والذي أُعلِنَت نتائجه، اليوم الإثنين.? واختار 18 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، الرئيس الأمريكي الحالي عند سؤالهم عن أكثر شخص حيّ يثير إعجابهم "في أي مكان بالعالم"، بينما اختار 18 بالمئة آخرين الرئيس السابق باراك أوباما، حسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يعتلي فيها ترامب صدارة القائمة، فيما مثّلت المرة الـ12 بالنسبة لأوباما.?
وكان ترامب قد حلّ ثانيا بعد أوباما في استفتائي العامين الماضيين، إذ حصل على نسبة 13 بالمئة من الأصوات في استفتاء العام الماضي، و14 بالمئة في عام 2017، أول عام له في البيت الأبيض.ولم يحصل أي شخص آخر على نسبة أعلى من 2% من الأصوات في الاستفتاء، الذي أُجري في الفترة ما بين 2 و15 ديسمبر الجاري.وضمّت قائمة
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الشرطة الامريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق الرصاص على كنيسة في أمريكا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة «ويست فري واي»، بضاحية «فورت وورث» أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية تقارير بشأن دوافع الحادث أو هوية مرتكبيه. وكانت ولاية تكساس قد شهدت في سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار، وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية.
الشرطة-الأمريكية (2)

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بكنيس يهودي في نيويورك

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة المحلية وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، "إن عملية الطعن تمت في مدينة مونسي، في مقاطعة روكلاند، التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي نيويورك"، مضيفة أنها تعمل حاليا عملية تمشيط بشكل واسع. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة الشرطة بشكل فوري على الوضع.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شخص في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية أمريكية

قُتل شخص جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة "أورورا" بولاية "كولورادو" الأمريكية. وذكرت الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أنه يجري التحقيق الآن في حادث إطلاق النار يرجح أنه بسبب عملية انتحار، لافتة إلى أنه ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
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انفجار في مصنع طائرات أمريكي يوقع عشرات الجرحى

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية متسببا على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما قال مسؤولون بالمنطقة وبالشركة. وقال جون جالاجار مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهم ربما يعاني من إصابات خطيرة. ومن جانبهم، قال مسؤولو الشركة إن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة في حين عولج اثنان في مكان الحادث.
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ترامب

ترامب: سنتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية، متوقعا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يرسل له "هدية لطيفة" ولا يخطط في الواقع لاختبار صاروخي. وقال ترامب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنكتشف المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير دعونا نرى ما سيحدث"، وذلك عندما سُئل عن كيفية الرد على ما تخطط له كوريا الشمالية. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يمكن أن تكون الهدية التي سيرسلها كيم "مزهرية لطيفة" بدلا من تجربة صاروخية.
ترامب وبوتين

موسكو: مساءلة ترامب شأن داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن ريابكوف أكد أن مساءلة ترامب لا تؤثر على العلاقات مع روسيا بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
ترامب

ترامب يطالب بمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول عزله

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ حول إجراءات عزله، مؤكدا أن الديمقراطيين لا يملكون أي دليل ضده. وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شئ، يريدون الآن الإملاء على الكونجرس كيف يدير المحاكمة". وأضاف: "بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء.. إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية".
ترامب (2)

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
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