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روسيا: الضربات الأمريكية على مواقع سوريا والعراق غير مقبولة

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة. وأعربت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الإثنين، عن قلق موسكو الشديد إزاء "تبادل الضربات" بين "كتائب حزب الله" العراقي ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق. واعتبرت أن هذه التصرفات غير مقبولة وضارة، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد.
وأشار البيان إلى أن السلطات العراقية أدانت الضربات الجوية الأمريكية، واصفة إياها "بأنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وتهديدا لأمنها".
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مسؤولة روسية: مفاجآت سارة للشعب المصري في عام 2020

أكدت تاتيانا بولوسكوفا رئيس الحركة الدولية الإقليمية "الاتحاد الشعبي الأورواسيوي"، أن عام 2020 سيشهد مفآجات سارة للشعب المصري حيث يتم الإعداد لدعوة فرق فنية روسية في مجال الفنون الشعبية والبالية والموسيقى فضلا عن التحضير لتنظيم مهرجان للأفلام الروسية المترجمة للعربية ؛ وذلك من خلال المركز الثقافي الروسي في كل من القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المصرية المختصة في تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة مثل المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للسينما.
سباستيان- كورتس -رئيس -الحكومة النمساوية

لأول مرة.. إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في النمسا

قال سباستيان كورتس رئيس الحكومة المكلف في النمسا، أن حكومته توافقت على ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في الحكومة الجديدة على أن تتولاها سوزانا راب كأول وزيرة للاندماج في البلاد. وذكرت مصادر حزبية في فيينا، اليوم الإثنين، أن تعيين الوزيرة راب جاء بتوافق من حزبي الائتلاف الحكومي (الشعب) و(الخضر)، لافتة إلى أن سوزانا راب رأست قسم الاندماج في وزارة الخارجية على مدار سنوات، مشيرة إلى أن الوزيرة الجديدة تعد أحد أهم خبراء الاندماج وعملت في كافة مجالات الاندماج منذ عام 2011.
الشرطة الألمانية

إطلاق نار على مقهى في برلين: عملية سطو

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، بوقوع إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين. وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار من شخص مجهول في شارع فردريشتراسيه بوسط العاصمة برلين. وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر": أن هناك عملية أمنية تجري في شارع فردريشتراسيه"، وأنه وفقا للتقديرات الأولية، فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات في أحد المتاجر"??، مضيفة أنها حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية، وأالوضع أصبح تحت السيطرة في شارع فردريشتراسيه.
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«لأول مرة».. اختيار سيدة لمنصب وزير الدفاع في النمسا

استقر سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف على اختيار كلوديا تانر، 49 عاما، لتكون أول سيدة نمساوية تتولى منصب وزير الدفاع في البلاد، إذ ذكرت وسائل إعلام نمساوية في تقرير لها اليوم الأحد، أن تانر ستكون أول سيدة على رأس الجيش النمساوي في تاريخه بعد إصرار حزب الشعب بزعامة كورتس على تثبيت ترشيحها للمنصب خلال مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الخضر.
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السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
بوتين (3)

بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر. وقال بوتين، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم: "سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون خلق أي مخاطر للجانبين"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
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بعد نجاحها في خفض انبعاثات الكربون.. الإياتا ترفض فرض ضرائب على الركاب

بعد عشر سنوات من الجهود المستمرة نجح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في حشد قطاعات النقل الجوي من شركات ومطارات ومزودي خدمات الطيران لخفض انبعاثات الكربون بنسبة وصلت إلى 50% مقاونة بما كانت عليه في 1990 أي منذ نحو ثلاثين عامًا. وجاء هذا التقدم، بالدرجة الأولى، بفضل تعزيز الكفاءة السنوية لاستهلاك الوقود بنسبة 2.3% خلال الفترة الممتدة منذ عام 2009، لتتجاوز الهدف المحدد بنحو 0.8%، كما يأتي هذا التحسن نتيجة للجمع بين الاستثمارات في الطائرات الأكثر كفاءة والكفاءات التشغيلية.
برهم صالح

الرئيس العراقي يناور حراك الشارع بـ«الكتلة الأكبر»

دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء، بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 29 نوفمبر الماضي تحت ضغط الشارع. يواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فهناك ضغط شعبي على ضرورة أن يكون قائد الحكومة الجديد شخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم. ورغم تداول عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة إلا أن الحراك العراقي أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة عبدالمهدي.
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