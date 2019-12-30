روسيا: الضربات الأمريكية على مواقع سوريا والعراق غير مقبولة

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة. وأعربت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الإثنين، عن قلق موسكو الشديد إزاء "تبادل الضربات" بين "كتائب حزب الله" العراقي ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق. واعتبرت أن هذه التصرفات غير مقبولة وضارة، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد.

وأشار البيان إلى أن السلطات العراقية أدانت الضربات الجوية الأمريكية، واصفة إياها "بأنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وتهديدا لأمنها".

