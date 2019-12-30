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نشوى مصطفى في موسم الرياض بـ«عطل فني»

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
تستعد الفنانة نشوى مصطفى لتقديم مسرحية "عطل فني" ضمن موسم الرياض الترفيهي، وتعرض المسرحية بدءا من 8 يناير وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشرت "نشوى" بوستر منفردا على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة "يا رب"، وكان البوستر الرسمي للمسرحية تم طرحه منذ أيام، وتصدره جميع أبطال العمل، نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

كانت نشوى مصطفى قد قدمت آخر أعمالها على المسرح من خلال مسرحية "سيلفى مع الموت" من تأليف وتمثيل الفنانة نشوى مصطفى، من إخراج محمد علام.

وفي وقت سابق نشرت نشوى مصطفى على صفحتها برومو برنامج "أمي ولا مراتي" وكتبت: "برنامج أمى ولا مراتى إنتاج دي إم سي ادعوا معايا يتعرض فى السنة الجديدة".

دعاء- فاروق

بعد هجوم متابعيها.. دعاء فاروق: ممنوع التعليق على شكل أولادي أو لبسهم

انتقادات لاذعة تعرضت لها الإعلامية دعاء فاروق، بسبب صورة برفقة أولادها قامت بنشرها على حسابها عبر انستجرام، إذ هاجمتها إحدى المتابعات بسبب ارتداء ابنتها بنطال ممزق، خاصة أن دعاء تقدم برنامج ديني، الأمر الذي دفعها للرد على تلك الانتقادات، إذ كتبت: "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي.. إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل، إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادي وعلى لبسهم ده مش مقبول".
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

وزيرة الثقافة: فرقة رضا رمزًا بارزًا في تاريخ الإبداع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تعد رمزا بارزا فى تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الإستعراضية فى الشرق الاوسط، وامتدت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم، ولذا فهي أحد سفراء الفنون المصرية. وأكدت عبدالدايم، خلال احتفال وزارة الثقافة بمرور 60 عاما علي تأسيس فرقة رضا والذي أقيم على مسرح البالون، استمرار دعم فرقة رضا لاسترداد أمجادها واستعادة بريقها خاصة بعد إلتحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص اوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض.
عفاف- شعيب

عفاف شعيب تكشف حقيقة سرقة سلاح هيثم زكي

علقت الفنانة عفاف شعيب على ما قاله الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامجه على فضائية "الحدث اليوم"، بإنها كشفت له سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام لفترة، وهو أن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم، سرق السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، خلال فترة الاضطراب التي شهدتها مصر عام 2011. وقالت عفاف، في تصريحات خاصة لـ"التحرير "أيوة حصل فعلا، اتسرق المسدس بتاع والده واتقتل بيه حد واتهموا هيثم، وفي الآخر الحمد لله خلصت على خير، وده كان من حوالي 3 سنين تقريبا، واتضح أنه مظلوم تماما دي حاجة اتسرقت منه واتقتل بيها حد هو ذنبه إيه".
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اروى

أروى تستعد لـ«صفقة» بفيديو كليب في موسم الرياض

تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق (Clapping) وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية. تم تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير. أروى التي انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت أن يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحا للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك ايمانا منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه.
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