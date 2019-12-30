نشوى مصطفى في موسم الرياض بـ«عطل فني»

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

تستعد الفنانة نشوى مصطفى لتقديم مسرحية "عطل فني" ضمن موسم الرياض الترفيهي، وتعرض المسرحية بدءا من 8 يناير وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشرت "نشوى" بوستر منفردا على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة "يا رب"، وكان البوستر الرسمي للمسرحية تم طرحه منذ أيام، وتصدره جميع أبطال العمل، نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

كانت نشوى مصطفى قد قدمت آخر أعمالها على المسرح من خلال مسرحية "سيلفى مع الموت" من تأليف وتمثيل الفنانة نشوى مصطفى، من إخراج محمد علام.

وفي وقت سابق نشرت نشوى مصطفى على صفحتها برومو برنامج "أمي ولا مراتي" وكتبت: "برنامج أمى ولا مراتى إنتاج دي إم سي ادعوا معايا يتعرض فى السنة الجديدة".