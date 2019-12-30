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معلم يكشف خطأ فادحًا في نماذج امتحانات «التعليم»

تحرير:أمينة محمود ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
كشف سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، وجود خطأ فادح في نماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة علم النفس. وأشار حمام إلى خطأ فادح في النموذج الاسترشادي علم نفس السؤال رقم 4 فيما يتعلق بالإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة لا تحمل الإجابة الصحيحة.
وأوضح معلم المادة، أن السؤال جاء كالتالي في النموذج الاسترشادي، "قام جان بياجه بدراسة علمية عن تطور عملية الاستدلال وحل المشكلة لدى أطفاله خلال مرحلتي الرضاعة والطفولة، أي مناهج البحث استخدمها جان بياجه في الدراسة السابقة مما يلي، وحملت الاختيارات الأربعة المذكورة بالنموذج "المنهج الاستنباطي- التجريبي-
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السيسي ومدبولي والجزار

مخطط سياحي وأثري شامل.. السيسي يستعد لافتتاح المتحف الكبير

مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والدولة من أعلى مستوياتها تتفاعل مع الحدث مبكرًا، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاتحادية بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي عن مشروع المتحف الكبير: قيمة للعالم والإنسانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بتحقيق التناغم بين قطاعي السياحة والآثار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.
وزارة الخارجية

الخارجية: رعاية المواطنين في الخارج على رأس أولويتنا

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات أو من خلال توفير الرعاية لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وواصلت وزارة الخارجية خلال العام الذي يسدل ستاره جهودها في هذا الصدد من خلال اللجان القنصلية ومأموريات الرقم القومي، حيث عُقدت اللجنة القنصلية المصرية - الإماراتية (مارس 2019)، كما قامت الوزارة وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتنظيم 8 مأموريات لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالخارج خلال الفترة من 9-6-2019 حتى 12-9-2019 شملت دول (الإمارات - الأردن - فرنسا - لبنان - الولايات المتحدة - السعودية - الكويت).
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الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

مجاهد: «هنلمس جني ثمار تطوير التعليم الفني في 2030»

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن التعليم الفني سيجني ثمار التطوير في السنوات المقبلة، ولكن الأمر يحتاج لوقت وصبر، قائلا: "للأسف تم إهمال التعليم الفني لسنوات طويلة، وبالتالي أتوقع أن جني الثمار سنلمسه مع قدوم 2030 ليصبح للتعليم الفني دور فعال في الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر كما هو الحال في دول جنوب شرق آسيا وتايلاند والصين، ففي هذه الدول التعليم الفني السبب في الإصلاح الاقتصادي".
طارق- شوقي

طارق شوقي يسند مهام منصب قطاع التعليم لنائبه «حجازي»

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسند مهام قطاع التعليم العام للدكتور رضا حجازي بجانب شغله للمنصب الجديد كنائب الوزير لشؤون المعلمين، مؤكدة أنه من المتوقع أن يسند مهام رئاسة امتحانات الثانوية العامة لنائب الوزير الدكتور رضا حجازي بعد أن أسند له منصب قطاع التعليم العام وإدارته للملف بأكمله، مشيرة إلى أن وزير التعليم يبحث حاليا اختيار مدير لصندوق تطوير العملية التعليمية التابع للوزارة خلفا للدكتور محمد عمر الذي رحل عن المنصب.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة حرمان الطالب من الامتحانات في حالة إتلاف التابلت

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.
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