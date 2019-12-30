معلم يكشف خطأ فادحًا في نماذج امتحانات «التعليم»

تحرير:أمينة محمود ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

طارق شوقي وزير التعليم

كشف سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، وجود خطأ فادح في نماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة علم النفس. وأشار حمام إلى خطأ فادح في النموذج الاسترشادي علم نفس السؤال رقم 4 فيما يتعلق بالإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة لا تحمل الإجابة الصحيحة.

وأوضح معلم المادة، أن السؤال جاء كالتالي في النموذج الاسترشادي، "قام جان بياجه بدراسة علمية عن تطور عملية الاستدلال وحل المشكلة لدى أطفاله خلال مرحلتي الرضاعة والطفولة، أي مناهج البحث استخدمها جان بياجه في الدراسة السابقة مما يلي، وحملت الاختيارات الأربعة المذكورة بالنموذج "المنهج الاستنباطي- التجريبي-