سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يوجه بتحقيق التناغم بين قطاعي السياحة والآثار

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
السيسي
السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه أيضا بالنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة.كما وجه الرئيس السيسي بأن يشمل تطوير ميدان التحرير
اقرأ المزيد
السيسي ومدبولي والجزار

مخطط سياحي وأثري شامل.. السيسي يستعد لافتتاح المتحف الكبير

مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والدولة من أعلى مستوياتها تتفاعل مع الحدث مبكرًا، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاتحادية بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي عن مشروع المتحف الكبير: قيمة للعالم والإنسانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
طارق-شوقى

معلم يكشف خطأ فادحًا في نماذج امتحانات «التعليم»

كشف سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، وجود خطأ فادح في نماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة علم النفس. وأشار حمام إلى خطأ فادح في النموذج الاسترشادي علم نفس السؤال رقم 4 فيما يتعلق بالإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة لا تحمل الإجابة الصحيحة.
وزارة الخارجية

الخارجية: رعاية المواطنين في الخارج على رأس أولويتنا

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات أو من خلال توفير الرعاية لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وواصلت وزارة الخارجية خلال العام الذي يسدل ستاره جهودها في هذا الصدد من خلال اللجان القنصلية ومأموريات الرقم القومي، حيث عُقدت اللجنة القنصلية المصرية - الإماراتية (مارس 2019)، كما قامت الوزارة وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتنظيم 8 مأموريات لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالخارج خلال الفترة من 9-6-2019 حتى 12-9-2019 شملت دول (الإمارات - الأردن - فرنسا - لبنان - الولايات المتحدة - السعودية - الكويت).
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-مدبولي

مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.
السيسي (5)

السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
الرئيس-السيسى

مدبولي والوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام السيسي

أدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ونوابهم الجُدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد. ويحمل رئيس الوزراء إلى جانب مهام منصبه، منصبي الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري. والوزراء الجُدد: هم الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرا للسياحة والآثار، المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرا للعدل، الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة حسن عطوة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرا للطيران المدني، ونيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرا للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين عصام الدين حسن جامع، وزيراً للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرا لشئون مجلس النواب.
على عبد العال (4)

عناني للسياحة ومروان للعدل.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لنص المادة المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]