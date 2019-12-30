السيسي يوجه بتحقيق التناغم بين قطاعي السياحة والآثار

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه أيضا بالنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة.كما وجه الرئيس السيسي بأن يشمل تطوير ميدان التحرير