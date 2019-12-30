بواتينج يوجه رسالة مؤثرة إلى لاعبي كرة القدم

تحرير:علي الزيني ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

بواتينج

عبر اللاعب الغاني، كيفن برينس بواتينج، لاعب فيورنتينا الإيطالي الحالي، عن حزنه لما وصلت إليه كرة القدم الحديثة، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة «بيلد الألمانية»، قائلا: "كل هذه الأموال باتت لعنة، كرة القدم الآن تجارة، ونحن اللاعبون مجرد أرقام، لو بات وجهك غير ملائم، يتم استبدالك، لم يعد هناك أي وفاء، وهذا محزن". وأضاف: "يجب أن يقوموا بعمل استفتاء لمعرفة نسبة اللاعبين الذين يشعرون بالسعادة والاستمتاع بالذهاب إلى التدريب، كرة القدم لعبة للمحترفين، ولكن أجورها المرتفعة تجعلها مصدرًا للضغط".

وواصل بواتينج، قائلا: "الضغط هائل ومن الممكن أن يُسبب الاكتئاب، لم أعد أشعر بالاستمتاع دائمًا، في السابق كنت أستمتع دومًا، أشعر بالانزعاج عندما أرى فتية لا يظهرون موهبتهم، وأنا أفهم جيدًا كيف يكون إهدار الموهبة". وأوضح: "بعض الفتية البالغين من العمر 19 عامًا، يقودون سيارة مرسيدس ويتلقون راتبًا ضخمًا،