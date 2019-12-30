إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

حادث _ أرشيفية

أصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم الصحراوي، مساء الإثنين. كان اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بطريق الفيوم، بالقرب من مدخل حدائق الأهرام بنطاق محافظة الجيزة، وتم الدفع برجال المرور والأجهزة الأمنية والخدمات المعنية لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية وإعادة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أنه أثناء سير سيارة ترحيلات على طريق الفيوم تقل متهمين عائدة من المحكمة والنيابة اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب محاولته تفادي سيارة أخرى كادت تصطدم به ما أفقده القدرة على السيطرة على السيارة، التي اصطدمت بسور