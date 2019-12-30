مصرع طالبة وإصابة زميلتها صدمهما قطار في البحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

حادث قطار - أرشيفية

لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها، وأصيبت زميلتها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بالتوفيقية بمحافظة البحيرة، إذ صدمهما قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي البارود صدمها أحد القطارات.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة "ندى.ال.د" 16 عاما، طالبة بالثانوي الصناعي بكوم حمادة، ومقيمة بالضهرية، مركز إيتاي البارود وإصابة "أميرة.ع" 16 عاما، مقيمة بالضهرية، مصابة بكسر بالكوع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم. وتبين أن القطار القادم من الإسكندرية إلى القاهرة اصطدم بالطالبتين أثناء