جريمة

مصرع طالبة وإصابة زميلتها صدمهما قطار في البحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
حادث قطار - أرشيفية
حادث قطار - أرشيفية
لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها، وأصيبت زميلتها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بالتوفيقية بمحافظة البحيرة، إذ صدمهما قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي البارود صدمها أحد القطارات.
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة "ندى.ال.د" 16 عاما، طالبة بالثانوي الصناعي بكوم حمادة، ومقيمة بالضهرية، مركز إيتاي البارود وإصابة "أميرة.ع" 16 عاما، مقيمة بالضهرية، مصابة بكسر بالكوع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم. وتبين أن القطار القادم من الإسكندرية إلى القاهرة اصطدم بالطالبتين أثناء
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انقلاب-سيارة-ترحيلات

إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

أصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم الصحراوي، مساء الإثنين. كان اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بطريق الفيوم، بالقرب من مدخل حدائق الأهرام بنطاق محافظة الجيزة، وتم الدفع برجال المرور والأجهزة الأمنية والخدمات المعنية لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية وإعادة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى.
بوسي (3)

تأجيل محاكمة بوسي في قضية «التهرب الضريبي»

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي" في اتهامها بالتهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيه للضرائب لجلسة 27 يناير المقبل لتقديم ما يفيد التصالح. صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام. كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
طعن-بالسكين

«قالي متسهريش قدام التليفزيون».. فتاة تقتل شقيقها بالمنصورة

لم يكن يتخيل "حسام" الشاب العشريني أن طلبه لشقيقته بعدم السهر أمام التليفزيون لفترات متأخرة من الليل، سوف ينتهي بقتله على يدها، إذ غافلته أثناء نومه واستلت "سكين" وقامت بطعنه ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول "حسام .ج" 23 عاما مبيض محارة، مقيم بعزبة الشحاتين المتفرعة من شارع الجلاء بالمنصورة، مصابا بجرح نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله.
حبس-كلابشات

حبس 7 أشخاص بتهمة سرقة كابلات محطة صرف بالإسكندرية

أمر وكيل النائب العام بنيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، بحبس 6 عاطلين وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بسرقة كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وطلب وكيل النائب العام سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب المتهمين والتحفظ على الأسلحة التي استخدموها لتنفيذ مخططهم. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، بورود بلاغ بقيام 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالاستيلاء على كابلات كهربائية من داخل محطة الصرف بالعجمى تحت تهديد السلاح.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
تصادم- قطار -بالعربية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
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قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.
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دفنها بمنزله.. عامل يضرب شقيقته حتى الموت بالبحيرة

جريمة قتل بشعة دارت أحداثها في قرية الطابية بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إذ أقدم عامل على ضرب شقيقته التي تعاني من مرض نفسي حتى الموت، جلس بجوار جثة شقيقته يفكر في حيلة للتخلص منها حتى هداه تفكيره إلى دفن جثتها داخل حفرة بالمنزل ثم أبلغ أصدقائه بجريمته وفر هاربا. تلقى العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز كفر الدوار، بلاغًا من أهالي قرية الطابية يفيد بقتل "أحمد. م"، عامل محارة لشقيقته "عزة" 32 سنة ربة منزل، ودفنها داخل منزله بالقرية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث المركز، وتبين وجود جثة المجني عليها داخل حفرة بمنزل اسرتها.
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