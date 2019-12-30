مرتضى منصور يكشف موعد ظهوره على قناة الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أنه يتمنى التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه لاعب ذو جودة عالية وسيفيد القلعة البيضاء بكل تأكيد. وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت، أنه عندما تعاقد مع السعيد في 2017 كان بالفعل يريد الاستفادة منه فنيًا وليس كيدًا في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه إذا كانت لدى اللاعب رغبة حقيقة له في ارتداء قميص الأبيض بالإضافة إلى موافقة ناديه، فأنا بالتأكيد أرحب بالتعاقد معه.

وعن قناة الزمالك التي ستنطلق غدًا قال:" اتفقت مع شركة إعلام المصريين أن أظهر 4 أيام في الأسبوع وهم الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة عبر قناة النادي، مشيرًا إلى أن القناة ستكون بلا تحيز ولن تكون للتعصب وأرحب بجميع المشاهدين". وتطرق رئيس الزمالك عن تواجد كريم حسن شحاتة في القناة قائلًا:" لم يكن لدي أي