رياضة

مرتضى منصور يكشف موعد ظهوره على قناة الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أنه يتمنى التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه لاعب ذو جودة عالية وسيفيد القلعة البيضاء بكل تأكيد. وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت، أنه عندما تعاقد مع السعيد في 2017 كان بالفعل يريد الاستفادة منه فنيًا وليس كيدًا في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه إذا كانت لدى اللاعب رغبة حقيقة له في ارتداء قميص الأبيض بالإضافة إلى موافقة ناديه، فأنا بالتأكيد أرحب بالتعاقد معه.
وعن قناة الزمالك التي ستنطلق غدًا قال:" اتفقت مع شركة إعلام المصريين أن أظهر 4 أيام في الأسبوع وهم الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة عبر قناة النادي، مشيرًا إلى أن القناة ستكون بلا تحيز ولن تكون للتعصب وأرحب بجميع المشاهدين". وتطرق رئيس الزمالك عن تواجد كريم حسن شحاتة في القناة قائلًا:" لم يكن لدي أي
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مصطفى محمد

أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، على حديث أحمد بلال نحو مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس، وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز، مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له". وواصل: "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو، استفسرت من مصطفى قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".
حمدى-النقاز

حمدي النقاز يرد على تصريحات مرتضى منصور

رد الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، بعدما شن الأخير، هجومًا شرسًا على اللاعب، الذي قام بفسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل أبو زيد، يتهمك خلالها بالنصب، لعدم التزامك بالعقد المبرم بينكما بمنحه 10% من قيمة عقدك، عمولة انتقالك للزمالك.. تقدم أبو زيد بشكوى للاتحادين المصري والدولي ضد النقاز، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، لكني تدخلت ومنحت الوكيل جزءا من مستحقاته، على أن يتم خصمه من اللاعب في أبريل المقبل".
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