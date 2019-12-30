رياضة

13 قرارًا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
مجلس الاهلي
مجلس الاهلي
عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:
- اعتماد سفر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي. - اعتماد قرار سفر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لاستكمال العلاج في ألمانيا خلال
اقرأ المزيد
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يكشف موعد ظهوره على قناة الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أنه يتمنى التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه لاعب ذو جودة عالية وسيفيد القلعة البيضاء بكل تأكيد. وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت، أنه عندما تعاقد مع السعيد في 2017 كان بالفعل يريد الاستفادة منه فنيًا وليس كيدًا في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه إذا كانت لدى اللاعب رغبة حقيقة له في ارتداء قميص الأبيض بالإضافة إلى موافقة ناديه، فأنا بالتأكيد أرحب بالتعاقد معه.
بواتينج

بواتينج يوجه رسالة مؤثرة إلى لاعبي كرة القدم

عبر اللاعب الغاني، كيفن برينس بواتينج، لاعب فيورنتينا الإيطالي الحالي، عن حزنه لما وصلت إليه كرة القدم الحديثة، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة «بيلد الألمانية»، قائلا: "كل هذه الأموال باتت لعنة، كرة القدم الآن تجارة، ونحن اللاعبون مجرد أرقام، لو بات وجهك غير ملائم، يتم استبدالك، لم يعد هناك أي وفاء، وهذا محزن". وأضاف: "يجب أن يقوموا بعمل استفتاء لمعرفة نسبة اللاعبين الذين يشعرون بالسعادة والاستمتاع بالذهاب إلى التدريب، كرة القدم لعبة للمحترفين، ولكن أجورها المرتفعة تجعلها مصدرًا للضغط".
باهر المحمدي

الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلي- و الاسماعيلي (6)

قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر محطة الإسماعيلي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا من نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف دون رد سجله وليد سليمان في الدقيقة 77، من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 13 في المركز السادس، وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين وسط انحصار للكرة في منطقة وسط الملعب، الأمر الذي لم يشكل أي خطورة بالنسبة للفريقين في أول ربع ساعة من عمر اللقاء.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
الاهلي- والنجم (6)

الأهلي يرد على خطاب الكاف في أزمة مباراة النجم

أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، ردًّا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي، جاء هذا الرد على الخطاب الذى تلقاه النادي من "كاف" قبل أيام قليلة وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى الأهلي ضد الحكم البتسواني، وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي يعمل وباستمرار على تطوير منظومة التحكيم.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]