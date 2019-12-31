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الأرصاد: طقس اليوم بارد ممطر.. والصغرى بالقاهرة 9

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ ص
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 09 17شبين الكوم 09 17طنطا 09 17دمنهور 09 17الإسكندرية 08 17بلطيم 09 16مطروح 08 16 السلوم 09 15 سيوة 07 15بورسعيد 11 17دمياط 11 17الزقازيق 11 17الإسماعيلية 09 18السويس 10 18العريش 09 17رفح 09 16رأس سدر 10 16 نخل 01 14 نويبع
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السيسي ومدبولي والجزار

مخطط سياحي وأثري شامل.. السيسي يستعد لافتتاح المتحف الكبير

مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والدولة من أعلى مستوياتها تتفاعل مع الحدث مبكرًا، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاتحادية بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي عن مشروع المتحف الكبير: قيمة للعالم والإنسانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بتحقيق التناغم بين قطاعي السياحة والآثار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.
طارق-شوقى

معلم يكشف خطأ فادحًا في نماذج امتحانات «التعليم»

كشف سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، وجود خطأ فادح في نماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة علم النفس. وأشار حمام إلى خطأ فادح في النموذج الاسترشادي علم نفس السؤال رقم 4 فيما يتعلق بالإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة لا تحمل الإجابة الصحيحة.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

الأرصاد: غدا طقس بارد ممطر.. والصغرى بالقاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (1)

اليوم سقوط أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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