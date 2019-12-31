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100 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة في فرنسا

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ ص
الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعبئة نحو 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد عشية العام الجديد في فرنسا، موضحا: "لا يوجد خطر أمني محدد، لكننا نستعد لكل شيء". وحسب قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، تم نشر 148 ألف فرد من قوات الأمن في نهاية العام الماضي. ويحتشد غالبا نحو مليون شخص في العاصمة باريس عشية العام الجديد، ومصدر القلق الرئيسي هو الإضراب في وسائل النقل العام المحلية وذات المسافات البعيدة في فرنسا.
وظل اثنان من خطوط مترو الأنفاق في باريس الـ16، مغلقين تماما أمس الإثنين، حسب شركة النقل "آر إيه تي بي" في باريس. أما معظم خطوط المترو الأخرى فهي تعمل خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.اقرأ أيضا| أفضل الطرق التي تبقيك بصحة جيدة في رأس السنةوفي ليلة رأس السنة، يجب تشغيل الخطوط الآلية بالكامل حتى الساعة
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إعصار

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فانفون» إلى 50 قتيلا

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا. وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه ما زال هناك نحو 5 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن إعصار "فانفون" يعد رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية. وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة مما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.
-سيرجي-لافروف

روسيا: الضربات الأمريكية على مواقع سوريا والعراق غير مقبولة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربات الأمريكية على مواقع في غرب العراق وشرق سوريا غير مقبولة. وأعربت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الإثنين، عن قلق موسكو الشديد إزاء "تبادل الضربات" بين "كتائب حزب الله" العراقي ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق. واعتبرت أن هذه التصرفات غير مقبولة وضارة، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد.
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مسؤولة روسية: مفاجآت سارة للشعب المصري في عام 2020

أكدت تاتيانا بولوسكوفا رئيس الحركة الدولية الإقليمية "الاتحاد الشعبي الأورواسيوي"، أن عام 2020 سيشهد مفآجات سارة للشعب المصري حيث يتم الإعداد لدعوة فرق فنية روسية في مجال الفنون الشعبية والبالية والموسيقى فضلا عن التحضير لتنظيم مهرجان للأفلام الروسية المترجمة للعربية ؛ وذلك من خلال المركز الثقافي الروسي في كل من القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المصرية المختصة في تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة مثل المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للسينما.
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لأول مرة.. إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في النمسا

قال سباستيان كورتس رئيس الحكومة المكلف في النمسا، أن حكومته توافقت على ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في الحكومة الجديدة على أن تتولاها سوزانا راب كأول وزيرة للاندماج في البلاد. وذكرت مصادر حزبية في فيينا، اليوم الإثنين، أن تعيين الوزيرة راب جاء بتوافق من حزبي الائتلاف الحكومي (الشعب) و(الخضر)، لافتة إلى أن سوزانا راب رأست قسم الاندماج في وزارة الخارجية على مدار سنوات، مشيرة إلى أن الوزيرة الجديدة تعد أحد أهم خبراء الاندماج وعملت في كافة مجالات الاندماج منذ عام 2011.
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عدم التزام التجار بتسليم الفواتير في طلب إحاطة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والمالية بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير وتسبب ذلك في ضياع حقوق المواطنين والدولة، مؤكدة أن القانون وضع عقوبة للبائع الذي لا يلتزم بتسليم فاتورة للمشتري، ولا بد أن تثبت الفاتورة التعامل أو التعاقد معه على المنتج، تتضمن رقم سجله الضريبي، تاريخ التعامل، ثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز المليون، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
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طرد سفير فرنسا من جنازة رئيس أركان الجزائر (فيديو)

أقدم مشيعون جزائريون، اليوم الأربعاء، على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الفريق الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر آلاف مئات الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب وهم يطالبون من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النائب السابق لوزير الدفاع الجزائري. وردد المواطنين شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.
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وصول أول رحلة طيران فرنسية إلى مطار شرم الشيخ الدولي

وصلت أولى رحلات الطيران الفرنسي، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، فجر اليوم السبت، بعد توقف سنوات حيث هبطت الرحلة رقم 3034 قادمة من مطار شارل ديجول تحمل 137 راكبًا فرنسيًا. وأكد مصدر بشركات السياحة أن فرنسا ستستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيًا مع توقع بزيادة أعداد السائحين الفرنسين وعدد الرحلات في بداية الموسم السياحي القادم.
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بسبب الرياح.. 140 ألف منزل ومتجر بلا كهرباء في فرنسا

انقطع التيار الكهربائي صباح اليوم الجمعة، عن 140 ألف منزل في منطقة "أوفرن-رون ألب" الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وذلك بعدما بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في وسط وجنوب البلاد.
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