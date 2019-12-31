100 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة في فرنسا

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ ص

الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعبئة نحو 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد عشية العام الجديد في فرنسا، موضحا: "لا يوجد خطر أمني محدد، لكننا نستعد لكل شيء". وحسب قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، تم نشر 148 ألف فرد من قوات الأمن في نهاية العام الماضي. ويحتشد غالبا نحو مليون شخص في العاصمة باريس عشية العام الجديد، ومصدر القلق الرئيسي هو الإضراب في وسائل النقل العام المحلية وذات المسافات البعيدة في فرنسا.

وظل اثنان من خطوط مترو الأنفاق في باريس الـ16، مغلقين تماما أمس الإثنين، حسب شركة النقل "آر إيه تي بي" في باريس. أما معظم خطوط المترو الأخرى فهي تعمل خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.اقرأ أيضا| أفضل الطرق التي تبقيك بصحة جيدة في رأس السنةوفي ليلة رأس السنة، يجب تشغيل الخطوط الآلية بالكامل حتى الساعة