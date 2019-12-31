ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فانفون» إلى 50 قتيلا

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ ص

إعصار - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا. وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه ما زال هناك نحو 5 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن إعصار "فانفون" يعد رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية. وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة مما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.

وتوجه الفارين إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفلبينية. وأثر الإعصار على ما يقرب من 2 مليون شخص وألحق أضرارا بأكثر من 378 ألف منزل، وتسبب في إصابة 143 شخصا.ودمر الإعصار عددا من المنتجعات السياحية على جزر تابعة للفلبين، وقامت السلطات برفع