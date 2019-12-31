منع الجيش الأمريكي من استخدام تطبيق «تيك توك»

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ ص

الجيش الأمريكي - صورة أرشيفية

منعت الولايات المتحدة الأمريكية، جيشها من استخدام التطبيق الصيني "تيك توك"، الذي تعتبره السلطات الأمريكية تهديدا للأمن السيبراني للعسكريين. وقال ممثل القوات المسلحة الأمريكية روبن أوتشوا: "يعتبر التطبيق تهديدا للأمن، ولا نسمح باستخدمه على هواتف العمل"، وذلك بحسب ما نقله موقع "Military.com". ووفقا لأوتشوا، يمكن للأفراد العسكريين الاستمرار في استخدام التطبيق على الهاتف المحمول الشخصي، ومع ذلك، حتى في هذه الحالة يوصي الجيش توخي الحذر لتجنب تسرب المعلومات.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد تحذير صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية بشأن خطر هذه الشبكة الاجتماعية. وتطبيق تيك توك، هو شبكة اجتماعية صينية يمكن للمستخدمين، من خلاله، إنشاء ومشاهدة مقاطع فيديو مسلية قصيرة، وحسب قناة "CNN"، تشتبه السلطات الأمريكية في أن السلطات الصينية قد تجبر تيك توك على التعاون مع المخابرات