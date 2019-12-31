سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

منع الجيش الأمريكي من استخدام تطبيق «تيك توك»

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ ص
الجيش الأمريكي - صورة أرشيفية
الجيش الأمريكي - صورة أرشيفية
منعت الولايات المتحدة الأمريكية، جيشها من استخدام التطبيق الصيني "تيك توك"، الذي تعتبره السلطات الأمريكية تهديدا للأمن السيبراني للعسكريين. وقال ممثل القوات المسلحة الأمريكية روبن أوتشوا: "يعتبر التطبيق تهديدا للأمن، ولا نسمح باستخدمه على هواتف العمل"، وذلك بحسب ما نقله موقع "Military.com". ووفقا لأوتشوا، يمكن للأفراد العسكريين الاستمرار في استخدام التطبيق على الهاتف المحمول الشخصي، ومع ذلك، حتى في هذه الحالة يوصي الجيش توخي الحذر لتجنب تسرب المعلومات.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد تحذير صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية بشأن خطر هذه الشبكة الاجتماعية.  وتطبيق تيك توك، هو شبكة اجتماعية صينية يمكن للمستخدمين، من خلاله، إنشاء ومشاهدة مقاطع فيديو مسلية قصيرة، وحسب قناة "CNN"، تشتبه السلطات الأمريكية في أن السلطات الصينية قد تجبر تيك توك على التعاون مع المخابرات
اقرأ المزيد
ترامب (1)

ترامب وأوباما يتشاركان لقب «أكثر شخص إثارة لإعجاب الأمريكيين»

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، على لقب "أكثر رجل إثارة لإعجاب الأمريكيين" في عام 2019، وفقا للاستفتاء السنوي لمؤسسة "جالوب" الإحصائية الأمريكية، والذي أُعلِنَت نتائجه، اليوم الإثنين.? واختار 18 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، الرئيس الأمريكي الحالي عند سؤالهم عن أكثر شخص حيّ يثير إعجابهم "في أي مكان بالعالم"، بينما اختار 18 بالمئة آخرين الرئيس السابق باراك أوباما، حسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يعتلي فيها ترامب صدارة القائمة، فيما مثّلت المرة الـ12 بالنسبة لأوباما.?
الشرطة الامريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق الرصاص على كنيسة في أمريكا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة «ويست فري واي»، بضاحية «فورت وورث» أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية تقارير بشأن دوافع الحادث أو هوية مرتكبيه. وكانت ولاية تكساس قد شهدت في سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار، وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية.
الشرطة-الأمريكية (2)

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بكنيس يهودي في نيويورك

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة المحلية وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، "إن عملية الطعن تمت في مدينة مونسي، في مقاطعة روكلاند، التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي نيويورك"، مضيفة أنها تعمل حاليا عملية تمشيط بشكل واسع. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة الشرطة بشكل فوري على الوضع.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شخص في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية أمريكية

قُتل شخص جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة "أورورا" بولاية "كولورادو" الأمريكية. وذكرت الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أنه يجري التحقيق الآن في حادث إطلاق النار يرجح أنه بسبب عملية انتحار، لافتة إلى أنه ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب (1)

ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق تجاري «أولي» مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا". وأضاف ترامب حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا". وكان ترامب أُعلن عن ما يعرف باتفاق "المرحلة واحد"، في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.
نتنياهو

نتنياهو:نريد اعترافا أمريكيا بسيادتنا على غور الأردن

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه يريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، مضيفا: "كما أردت في الماضي اعترافا أمريكيا بسيادتنا على هضبة الجولان، أريد اليوم اعترافا أميريكا بسيادتنا على غور الأردن، حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وتسوية وضعية التجمعات السكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
بورصة وول ستريت

خبراء: تراجع نفوذ البورصة الأمريكية في 2020

توقع خبراء اقتصاديون أمريكيون أن تفقد بورصة "وول ستريت" بريقها أمام سطوع نجم بورصات عالمية أخرى ستفوقها أداء خلال عام 2020 مثل البورصة الآسيوية والأوروبية، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، وسط توقعات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع توجه البنوك المركزية صوب اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية عن بيتر بيرزين محلل استراتيجي لدى معهد "بي سي إيه " للأبحاث قوله: "بعد أداء ضعيف دام أكثر من 10 أعوام، من المتوقع أن تعود البورصات غير الأمريكية بقوة مع حلول العام الجديد".
سجن-جوانتانامو

الصين: معتقل جوانتانامو يظهر «نفاق» أمريكا في قضايا حقوق الإنسان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن التقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن تعرض معتقلين في معسكر جوانتانامو للتعذيب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جعل العالم أكثر وعيا بما وصفته بـ "نفاق الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان". جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس رسما يدويا لسجين في معتقل جوانتانامو يظهر فيه تفاصيل التعذيب التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الامريكية أثناء حبسه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]