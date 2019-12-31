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آلاف من سكان أستراليا يهربون للشواطئ بسبب الحرائق

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
حرائق الغابات - صورة أرشيفية
حرائق الغابات - صورة أرشيفية
هرب آلاف من السائحين والسكان في جنوب شرقي أستراليا، اليوم الثلاثاء، خوفا من النيران التي أحاطت بهم، ولجأوا إلى الشواطئ والقوارب للنجاة بحياتهم. وذكرت السلطات الأسترالية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن النيران حاصرت 4 آلاف شخص في بلدة مالاكوتا وغيرها من البلدان الواقعة على امتداد 200 كيلومتر من الساحل الأسترالي، مضيفة أن بعض السكان ركبوا قواربهم هربا من الحرائق المستمرة منذ اندلاع الحريق قبل أشهر، فيما تعرضت العشرات من الممتلكات لأضرار.
وأشارت قناة "الحرة" إلى أنه فقد 7 أشخاص في منطقة نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، متابعة أن ألسنة النيران والدخان الكثيف تسببت في وقف محاولات إطفاء النار ببعض المناطق، ويعتقد أن السبب في نشوب الحرائق يعود لعواصف رعدية جافة.من جانبهم، قال السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم سيلجأون إلى ركوب القوارب أو ارتداء
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مؤسسة أمريكية: مقتل 554 صحفيا خلال العقد الماضي

ذكرت مؤسسة "لجنة حماية الصحفيين" المستقلة الأمريكية، التي ترصد مقتل الصحفيين حول العالم منذ عام 1992، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 550 صحفيا قتلوا خلال العقد الماضي. وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بين 2010 و2019، تم تأكيد مقتل 554 صحفيا بدافع القتل العمد، في ارتفاع عن العقد الذي يسبقه بين 2000 و2009 الذي شهد مقتل 480 صحفيا فقط، لافتة إلى أن هذا الرقم يرتفع إلى 603 أشخاص عندما يتم ضم "العاملين في الإعلام" إلى قائمة القتلى في هذه الفترة.
مظاهرات-السترات-الصفراء-فى-فرنسا

فرنسا تحظر تظاهرات «السترات الصفراء» ليلة رأس السنة

أعلنت شرطة باريس، اليوم الثلاثاء، أنها حظرت تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة. ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديجول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر Matignon وفي العديد من محطات القطار.
إعصار

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فانفون» إلى 50 قتيلا

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا. وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه ما زال هناك نحو 5 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن إعصار "فانفون" يعد رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية. وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة مما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.
الشرطة-الفرنسية

100 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة في فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعبئة نحو 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد عشية العام الجديد في فرنسا، موضحا: "لا يوجد خطر أمني محدد، لكننا نستعد لكل شيء". وحسب قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، تم نشر 148 ألف فرد من قوات الأمن في نهاية العام الماضي. ويحتشد غالبا نحو مليون شخص في العاصمة باريس عشية العام الجديد، ومصدر القلق الرئيسي هو الإضراب في وسائل النقل العام المحلية وذات المسافات البعيدة في فرنسا.
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