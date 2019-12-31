مايكروسوفت: هاكرز سرقوا بيانات مهمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

مايكروسوفت - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها سيطرت على نطاقات على شبكة الإنترنت، استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تدعى "ثاليوم" لسرقة معلومات، ويعتقد أنها تعمل من داخل كوريا الشمالية، مضيفة أن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفرادا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين، منوهة بأن معظم الأهداف توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

وأشارت الشركة إلى أن "ثاليوم" خدعت الضحايا من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو عادية للوهلة الأولى، موضحة أنها سيطرت على 50 نطاقا على الإنترنت استخدمتها الجماعة لإدارة عملياتها في أعقاب قضية رفعت على الجماعة في محكمة جزئية بولاية فرجينيا الأمريكية وصدور أمر قضائي فيها.وتعتبر شركة مايكروسوفت أشهر