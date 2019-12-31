فرنسا تحظر تظاهرات «السترات الصفراء» ليلة رأس السنة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

السترات الصفراء - صورة أرشيفية

أعلنت شرطة باريس، اليوم الثلاثاء، أنها حظرت تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة. ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديجول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر Matignon وفي العديد من محطات القطار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، تعزيز الإجراءات الأمنية، خلال احتفالات العام الجديد، وقال إنه سيكون هناك مئة ألف رجل أمن لحماية ليلة رأس السنة وتأمين سلامة المحتفلين بالسنة الجديدة.ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش والحماية المدنية تحسبا