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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
يذكر أنه في يوم 6 ديسمبر الجاري، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية عام 2020. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية
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اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة تعديات بحيرة مريوط

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية التي تتواجد على الأرض وتتابع لحظيا أعمال التنفيذ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.
نيفين القباج

التضامن: غدا صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك، غدًا الأربعاء، لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مضيفة أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل: نهتم بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل

قال وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص، وضرورة على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية، والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية.
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محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-05

هل تراجع إنتاج قطاع الكهرباء في 2019؟ «الوزراء» يرد

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي، مُوضحةً أن هناك زيادة في حصيلة الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 199.3 مليار كيلو وات/ ساعة خلال عام (2018/2019)، مقارنة بـ 196.8 مليار كيلو وات/ساعة خلال عام (2017/2018)، كما تصل إجمالي القدرات الاسمية إلى أكثر من 58 ألف ميجا وات بنسبة احتياطي تزيد عن 25%، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء لصالح مشروعات التنمية المستقبلية.
سوق-الترجمان (3)

«نقل البرلمان»: سوق الترجمان بلا خدمات ويحتاج تطوير

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، في تصريح له، اليوم الخميس، إن سوق الترجمان يعاني من الفوضى وسوء التخطيط، فرغم ملايين الجنيهات المهدرة التي أنفقتها محافظة القاهرة، لإنشاء سوق تجاري يضم مئات الباعة الجائلين ونقلهم من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، إلا أن عدم متابعة مسئولي الحي للعمل داخل السوق وعدم توفير الخدمات للباعة، أدى إلى فشل المخطط واستغل الباعة الجائلين عدم رقابة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للسوق التجاري المهجور وحولوه مخزنا لبضائعهم.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الخميس، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
كوبري صفط اللبن (1)

النواب: الكباري القديمة تحتاج صيانة دورية لمنع حوادث

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير للتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، حول تكرار حوادث السقوط والتصادم على الكباري، وغياب الصيانة الدورية للكباري القديمة، موضحا أن بعض المسئولين ينكرون وجود أخطاء في التصميم الهندسي الخاص ببعض الكباري والمحاور، ويلقون باللوم على السرعات العالية للسائقين، إلى جانب عدم الالتزام بالإرشادات المرورية.
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