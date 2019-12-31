رايولا: بوجبا لن يغادر.. ولم أتحدث أبدًا مع سولسكاير

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

بول بوجبا

كشف مينو رايولا، وكيل الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة رحيل اللاعب عن الشياطين الحمر في يناير المقبل، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية. وقال رايولا: "بوجبا لن يغادر في يناير. إنه يحترم مانشستر يونايتد دائمًا، كما أن النادي يحترمه أيضًا، والوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوجبا هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام، واذهب إلى ما قاله سولسكاير. بوجبا لن يتحرك من أولد ترافورد. وهذا جيد ونحن نوافق عليه".

وأردف وكيل بول بوجبا: "بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة، ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن، وإذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي، ويريد التحدث حول أي موضوع ، فهو يعرف رقم هاتفي". واستمر مينو رايولا: "حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد، لأنه الشخص الذي أتحدث معه

وأردف وكيل بول بوجبا: "بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة، ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن، وإذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي، ويريد التحدث حول أي موضوع ، فهو يعرف رقم هاتفي".



واستمر مينو رايولا: "حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد، لأنه الشخص الذي أتحدث معه في مانشستر دائمًا. لم أتحدث أبدًا مع سولسكاير، وأعرف فقط أن بوجبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه عن المدرب".



وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-0 أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي.



يذكر أن العديد من التقارير ربطت بول بوجبا بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

