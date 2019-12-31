رياضة

رايولا: بوجبا لن يغادر.. ولم أتحدث أبدًا مع سولسكاير

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
كشف مينو رايولا، وكيل الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة رحيل اللاعب عن الشياطين الحمر في يناير المقبل، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية. وقال رايولا: "بوجبا لن يغادر في يناير. إنه يحترم مانشستر يونايتد دائمًا، كما أن النادي يحترمه أيضًا، والوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوجبا هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام، واذهب إلى ما قاله سولسكاير. بوجبا لن يتحرك من أولد ترافورد. وهذا جيد ونحن نوافق عليه".
وأردف وكيل بول بوجبا: "بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة، ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن، وإذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي، ويريد التحدث حول أي موضوع ، فهو يعرف رقم هاتفي". واستمر مينو رايولا: "حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد، لأنه الشخص الذي أتحدث معه
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صراع إنجليزي ثلاثي على نجم برشلونة المعار

منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة وفيليبي كوتينيو يخطف الأضواء، إذ لم يحتج صانع الألعاب "الساحر" إلى وقت طويل، من أجل التأقلم مع الدوري الألماني. ورغم تألق الدولي البرازيلي اللافت، إلاّ أن بايرن ميونيخ مايزال متردداً بشأن تفعيل بند يتيح له إمكانية ضم كوتينيو بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، إذ ترى إدارة النادي أن هذا المبلغ مرتفع للغاية. ويبدو أن تردد البافاري قد أشعل المنافسة بين أندية إنجلترا، بهدف الحصول على خدمات كوتينيو، حيث تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام للحصول على كوتينيو.
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ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، وأفادت "ديلي ستار" أن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس، لاسيما وأنه أشرف على تدريبه في الريال قبل سنوات، وأضافت أن فريق إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه استرليني لللحصول على خدمات الدولي الكولومبي. وأوضحن أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد إيفرتون.
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كلوب: أنا فخور بكل اللاعبين. ونحن لا نبحث عن الأعذار

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اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد في نزهة أمام بيرنلي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020 للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 20، وذلك عندما يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، في تمام الساعة 9:45 مساء، وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، وفي تلك اللقاءات سجل لاعبو الشياطين الحمر 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف، وتواجها في تيرف مور 5 مرات من قبل، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.
بول بوجبا

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
بوجبا‎

بوجبا يستعد لكتابة الفصل الأخير مع اليونايتد

بات النجم الفرنسي بول بوجبا قريبًا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، وذلك بحسب تقرير صحفي بريطاني صدر صباح اليوم الجمعة، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن لاعبي ومسئولي مانشستر يونايتد مقتنعون تمامًا بأن بول بوجبا لعب مباراته الأخيرة بالفعل بقميص الشياطين الحمر، ولم يشارك بول بوجبا في أي مباراة مع مانشستر يونايتد منذ 30 سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في القدم، وأشارت الصحيفة إلى أنه كان متوقعًا عودة بول بوجبا للمشاركة في المباريات هذا الأسبوع، لكن معاناته من مرض غامض تسببت في تأخر عودته.
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