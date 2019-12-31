سر تعنت برشلونة مع طلبات أرتورو فيدال

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، سر تعنت برشلونة مع طلبات لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، وذلك بعد أن تقدم الأخير سابقا بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليجا، ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو، ثم رد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60% من المباريات، ولكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق. وتعد شكوى فيدال لبرشلونة مجرد وسيلة ضغط، للموافقة على رحيله إلى إنتر ميلان، كما ينوي مسؤولو برشلونة اتخاذ موقف صارم ضد أرتورو فيدال، بسبب تصرفاته الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة غير مرن مع فيدال بشأن عدد دقائق المشاركة، لأنهم يرون أن هذه واقعة غير مسبوقة في النادي، كما أن مسؤولي برشلونة يتخوفون من أن هذا الأمر سيمنح الحق للعديد من اللاعبين بتقليد النجم التشيلي، وتقديم شكاوى ضد النادي.فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدال يصر

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة غير مرن مع فيدال بشأن عدد دقائق المشاركة، لأنهم يرون أن هذه واقعة غير مسبوقة في النادي، كما أن مسؤولي برشلونة يتخوفون من أن هذا الأمر سيمنح الحق للعديد من اللاعبين بتقليد النجم التشيلي، وتقديم شكاوى ضد النادي.



فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدال يصر على التصريح بأنه سيناقش مستقبله عقب العودة مباشرة إلى برشلونة عقب العطلة، وشددت الصحيفة على أن إدارة برشلونة ليس لديها أي نية لعقد محادثات مع اللاعب سواء بشأن الأموال أو حول تحديد مستقبله، كما وجه برشلونة رسالة لفيدال بأن أي تفكير في بيعه لن يتم قبل نهاية الموسم الحالي.

