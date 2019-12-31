رياضة

سر تعنت برشلونة مع طلبات أرتورو فيدال

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
برشلونة
برشلونة
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، سر تعنت برشلونة مع طلبات لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، وذلك بعد أن تقدم الأخير سابقا بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليجا، ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو، ثم رد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60% من المباريات، ولكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق. وتعد شكوى فيدال لبرشلونة مجرد وسيلة ضغط، للموافقة على رحيله إلى إنتر ميلان، كما ينوي مسؤولو برشلونة اتخاذ موقف صارم ضد أرتورو فيدال، بسبب تصرفاته الأخيرة.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة غير مرن مع فيدال بشأن عدد دقائق المشاركة، لأنهم يرون أن هذه واقعة غير مسبوقة في النادي، كما أن مسؤولي برشلونة يتخوفون من أن هذا الأمر سيمنح الحق للعديد من اللاعبين بتقليد النجم التشيلي، وتقديم شكاوى ضد النادي.فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدال يصر
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كوتينيو

صراع إنجليزي ثلاثي على نجم برشلونة المعار

منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة وفيليبي كوتينيو يخطف الأضواء، إذ لم يحتج صانع الألعاب "الساحر" إلى وقت طويل، من أجل التأقلم مع الدوري الألماني. ورغم تألق الدولي البرازيلي اللافت، إلاّ أن بايرن ميونيخ مايزال متردداً بشأن تفعيل بند يتيح له إمكانية ضم كوتينيو بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، إذ ترى إدارة النادي أن هذا المبلغ مرتفع للغاية. ويبدو أن تردد البافاري قد أشعل المنافسة بين أندية إنجلترا، بهدف الحصول على خدمات كوتينيو، حيث تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام للحصول على كوتينيو.
كارلو أنشيلوتي (2)

خاميس رودريجيز أولى صفقات أنشيلوتي مع إيفرتون

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، وأفادت "ديلي ستار" أن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس، لاسيما وأنه أشرف على تدريبه في الريال قبل سنوات، وأضافت أن فريق إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه استرليني لللحصول على خدمات الدولي الكولومبي. وأوضحن أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد إيفرتون.
يورجن كلوب

كلوب: أنا فخور بكل اللاعبين. ونحن لا نبحث عن الأعذار

أكال يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالمديح على لاعبيه في ظل التفوق الكبير الذي يظهره الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث جعل الفوز الأخير على وولفرهامبتون، الفارق بين الريدز في الصدارة وليستر أقرب الملاحقين 13 نقطة، مع تحقيق إنجاز بعدم الهزيمة طيلة عام كامل. وقال كلوب: "أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضاً. كما قلت من قبل، الموسم لم ينتهي بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا، ويجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معاً وفي النهاية فزنا بها".
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انتر ميلان‎ (1)

ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.
انتر ميلان

إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات نجمه

ذكر تقرير صحفي إسباني أن إنتر ميلان ينوي استئناف المفاوضات لإبرام صفقة جديدة مع نظيره برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل المواجهة بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخشى رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة اللاعب من التهميش من قبَل مدربه إرنستو فالفيردي، بعدما شارك في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في مختلف المسابقات.
جوردي-ألبا‎ (1)

عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.
سواريز

سواريز عن هدفه في مايوركا: الأفضل في مسيرتي

أعرب النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن سعادته الكبيرة بالانتصار الكاسح، الذي حققه فريقه برشلونة بنتيجة 5-2، أمس السبت، على حساب ريال مايوركا. وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هدفي؟ إنه الأفضل في مسيرتي، كانت لديّ زاوية صغيرة للتسديد، لذلك قررت التصويب بالكعب بهذه الطريقة، حيث منحت حارس المرمى خيارات أقل ليتصدى للكرة"، وأضاف: "هذا الانتصار يزيد من الثقة التي نكتسبها مع التطور في المباريات، واليوم قدمنا مباراة رائعة"، واختتم: "جريزمان؟ أهنئه على التكيف معنا في خط الهجوم، فهذا ليس بالأمر السهل".
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