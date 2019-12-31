مؤسسة أمريكية: مقتل 554 صحفيا خلال العقد الماضي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

صحفي - صورة أرشيفية

ذكرت مؤسسة "لجنة حماية الصحفيين" المستقلة الأمريكية، التي ترصد مقتل الصحفيين حول العالم منذ عام 1992، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 550 صحفيا قتلوا خلال العقد الماضي. وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بين 2010 و2019، تم تأكيد مقتل 554 صحفيا بدافع القتل العمد، في ارتفاع عن العقد الذي يسبقه بين 2000 و2009 الذي شهد مقتل 480 صحفيا فقط، لافتة إلى أن هذا الرقم يرتفع إلى 603 أشخاص عندما يتم ضم "العاملين في الإعلام" إلى قائمة القتلى في هذه الفترة.

وأشارت المؤسسة، ومقرها في مدينة نيويورك، إلى أن عامي 2012 و2013 تصدرا العقد في عدد الصحفيين المقتولين، حيث تم تأكيد مقتل 74 صحفيًا في كل منهما، موضحة أن 2019 كان الأقل خلال العقد، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 25 صحفيًا فقط، وهو ما يُعد انخفاضًا بنسبة 50% عن 2018 الذي شهد مقتل 56 صحفيًا.وفي تقرير أعدته نفس