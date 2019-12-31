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وزير الزراعة يوجه بسرعة إنجاز منظومة «كارت الفلاح»

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلي البنك الزراعي المصري ومسئولي المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية والمعروفة باسم (كارت الفلاح)، بسرعة الإنجاز وتدقيق البيانات، مشددا على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد القصير، خلال اجتماع له، اليوم الثلاثاء، أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كافة المجالات، ومنها المجال الزراعي.وأوضح أن (كارت الفلاح) من شأنه
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اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة تعديات بحيرة مريوط

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية التي تتواجد على الأرض وتتابع لحظيا أعمال التنفيذ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.
نيفين القباج

التضامن: غدا صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك، غدًا الأربعاء، لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مضيفة أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل: نهتم بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل

قال وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص، وضرورة على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية، والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية.
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الرئيس-السيسى

السيسي: الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات مع جنوب إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، معمقة ومثمرة وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: العدو المشترك للأديان هو الإلحاد

??قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن العدو المشترك للأديان هو الإلحاد ولابد من تكاتف أتباع الأديان للتصدي لهذا الخطر الداهم، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت الحرية الدينية للناس جميعا، حيث أكد القرآن الكريم أن اختلاف الناس في معتقداتهم من سنن الله تعالى في خلقه كما في قولِه تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}?.?
أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (1)

وفد قطري رسمي في السعودية تزامنا مع «أنباء المصالحة»

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء". ومثل المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الإفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

عامر: 200 مليار تدفقات دولارية لمصر خلال 4 سنوات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر. وأضاف عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، اليوم الأحد، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق مطالب الحكومة بمنح حوافز ضريبية للصناعات المحلية.
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