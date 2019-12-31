وزير الزراعة يوجه بسرعة إنجاز منظومة «كارت الفلاح»

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلي البنك الزراعي المصري ومسئولي المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية والمعروفة باسم (كارت الفلاح)، بسرعة الإنجاز وتدقيق البيانات، مشددا على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد القصير، خلال اجتماع له، اليوم الثلاثاء، أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كافة المجالات، ومنها المجال الزراعي.وأوضح أن (كارت الفلاح) من شأنه