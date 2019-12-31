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34 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
معرض الكتاب - صورة أرشيفية
معرض الكتاب - صورة أرشيفية
قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن 34 دولة حتى الآن أكدت مشاركتها في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير وحتي 4 فبراير المقبلين، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن دولة السنغال تحل ضيف شرف الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وأن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام سيكون 5 جنيهات.
وأشار الحاج إلى أن المعرض في دورته الجديدة سيشهد تطوير خريطة نقل الجمهور إلي مقر انعقاده بالتجمع الخامس، إذ تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لتوفير حافلات تتوجه من جميع الميادين إلي معرض الكتاب؛ وذلك تيسيرا على جمهور المعرض. وأضاف أن الهيئة العامة للكتاب بدأت بالترويج للمعرض من خلال
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الهيئة-المصرية-العامة-للكتاب

«ما الهرم».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الثلاثاء، كتابًا جديدًا بعنوان "ما الهرم" للمهندس المعماري أحمد إبراهيم حلمي. وذكرت الهيئة في بيان، أن الكتاب يقدم مفهوما تعريفيا مبسطا للمبنى الهرمي، وهو لا يمثل دراسة أثرية ولا تاريخية في علم المصريات، لكنه مقدم لجمهور المهتمين بالفن والعمارة وسائر المثقفين، ويمكن للدارسين في علم المصريات الاستفادة منه بالإطلاع على نتائجه المعمارية التي تزيح بعض الغموض عن مفهوم وحقيقة الهرم "ذلك المنشأ المعماري القديم".
اتحاد-كتاب-مصر (2)

الأربعاء.. حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بعد غد الأربعاء، حفلاً لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، كما يشهد الحفل أداء القسم للأعضاء الجدد. وذكرت النقابة، في بيان اليوم الإثنين، أن الجوائز تشمل جائزة التميز "وقيمة كل منها 10000 جنيه" وفاز "بجائزة التميز- فرع شعر العامية" فؤاد حجاج، كما فاز "بجائزة التميز- فرع شعر الفصحى" أحمد عبد الحفيظ شحاتة، وذهبت "جائزة التميز- فرع الرواية" إلى فتحي إمبابى، كما حصل عليها خيرى حداد، وفى النقد الأدبي الدكتور عونى عبد الرؤوف، وعلم اللغة فاز بها الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك.
أحلام-مستغانمى

أحلام مستغانمي: أعمل على رواية تتناول تاريخ بلادي ما بعد الاستقلال

أعلنت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، أنها تعكف حاليا على كتابة رواية تاريخية عن الجزائر، ستركّز على فترة ما بعد الاستقلال وستروي قصصًا عن والدها؛ مبيّنةً أنها تريد من خلال هذا الكتاب العودة إلى الوراء، لفهم الحال الذي عليه العرب اليوم وكيف وصلوا إليه. وكشفت صاحبة "ذاكرة الجسد"، بأن هذا العمل أيضا فرصة للتأريخ للجزائر في الستينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي، وللأمة العربية؛ حيث كان كل شيءٍ في تلك المرحلة متداخلًا ومتقاطعًا، موضحة أن لفهم ما عصفَ بالجزائر، يتوجّب فهم ماذا كان يدور في محيطها.
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مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (12)

مصر والمغرب يتنافسان في ثانى أيام «الإسكندرية المسرحي»

تستمر فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساءً بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس. وتدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.
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