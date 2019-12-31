34 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

معرض الكتاب - صورة أرشيفية

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن 34 دولة حتى الآن أكدت مشاركتها في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير وحتي 4 فبراير المقبلين، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن دولة السنغال تحل ضيف شرف الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وأن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام سيكون 5 جنيهات.

وأشار الحاج إلى أن المعرض في دورته الجديدة سيشهد تطوير خريطة نقل الجمهور إلي مقر انعقاده بالتجمع الخامس، إذ تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لتوفير حافلات تتوجه من جميع الميادين إلي معرض الكتاب؛ وذلك تيسيرا على جمهور المعرض. وأضاف أن الهيئة العامة للكتاب بدأت بالترويج للمعرض من خلال