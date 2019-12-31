كارلوس غصن يلتقي ميشال عون بعد عودته إلى لبنان

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

كارلوس غصن - صورة أرشيفية

التقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان. وأكد مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، موجود حاليا في لبنان، وقد عقد بالفعل اجتماعا مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى. وأكد غصن، في وقت سابق اليوم، فراره إلى لبنان، قائلا إنه "لن يكون رهينة لنظام قضائي مزور".

من جانبه، قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن، إن جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان، مضيفا أن أفعال موكله لا يمكن تبريرها.وقال جونيشيرو هيروناكا وهو محام ياباني ضمن فريق الدفاع عن غصن، للصحفيين، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية