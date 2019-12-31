اتحاد الكرة: تأجيل القمة ضرب الدوري في مقتل

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

القمة

كشف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، تفكيره في الاستقالة حين تأجلت قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. وقال الزناتي: "تأجيل القمة كان قرارا أمنيا، لم يكن بيدي شيء لأفعله. القرار الأمني لا يمكن تجاوزه أو حتى مناقشته. بمجرد علمي بوجود نية للتأجيل، كان رد فعلي أني غير قادر على الاستمرار، شعرت أن القرار ضرب المسابقة في مقتل، وما صفق لنا الناس له في البداية لم يتحقق، لقد أجرينا القرعة بشكل غير موجه، وإذا كانت لدي نية في إراحة نفسي لأجرينا قرعة موجهة، ليتقابل الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من كل دور".

وأوضح الزناتي أن لقاء السوبر المرتقب بين الأهلي والزمالك للموسم الحالي سيجري بعد شهر ونصف تقريبا، قائلآ: "الخيارات ليست عديدة بشأن تحديد موعد مباراة السوبر، ومبدئيا ستقام في النصف الثاني من فبراير. النصف الأول من الشهر، هناك ارتباطات للفريقين".وبسؤاله عن موعد مباراة القمة المؤجلة، رد قائلآ: "المباراة

وأوضح الزناتي أن لقاء السوبر المرتقب بين الأهلي والزمالك للموسم الحالي سيجري بعد شهر ونصف تقريبا، قائلآ: "الخيارات ليست عديدة بشأن تحديد موعد مباراة السوبر، ومبدئيا ستقام في النصف الثاني من فبراير. النصف الأول من الشهر، هناك ارتباطات للفريقين".



وبسؤاله عن موعد مباراة القمة المؤجلة، رد قائلآ: "المباراة الأولى ستقام يوم 19 فبراير، أما لقاء الدور الثاني في موعده بالجولة 21، المباراة ستلعب لا محالة".



وتابع: "أخطط لأن تحصل الأندية على فترات راحة مناسبة عقب نهاية الموسم الجاري بحيث يبدأ الموسم المقبل في منتصف أغسطس، أما انتهاء الموسم الجاري يتحدد موعده وفقا لمسيرة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية".



وأتم: "أخطط لإقامة آخر جولتين ببطولة الدوري في نفس التوقيت، لكن إذا تأهل الأهلي أو الزمالك لنهائي إفريقيا سأضطر لتأجيل الجولتين".

