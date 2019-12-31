رياضة

اتحاد الكرة: تأجيل القمة ضرب الدوري في مقتل

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
القمة
القمة
كشف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، تفكيره في الاستقالة حين تأجلت قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. وقال الزناتي: "تأجيل القمة كان قرارا أمنيا، لم يكن بيدي شيء لأفعله. القرار الأمني لا يمكن تجاوزه أو حتى مناقشته. بمجرد علمي بوجود نية للتأجيل، كان رد فعلي أني غير قادر على الاستمرار، شعرت أن القرار ضرب المسابقة في مقتل، وما صفق لنا الناس له في البداية لم يتحقق، لقد أجرينا القرعة بشكل غير موجه، وإذا كانت لدي نية في إراحة نفسي لأجرينا قرعة موجهة، ليتقابل الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من كل دور".
وأوضح الزناتي أن لقاء السوبر المرتقب بين الأهلي والزمالك للموسم الحالي سيجري بعد شهر ونصف تقريبا، قائلآ: "الخيارات ليست عديدة بشأن تحديد موعد مباراة السوبر، ومبدئيا ستقام في النصف الثاني من فبراير. النصف الأول من الشهر، هناك ارتباطات للفريقين".وبسؤاله عن موعد مباراة القمة المؤجلة، رد قائلآ: "المباراة
اقرأ المزيد
كوتينيو

صراع إنجليزي ثلاثي على نجم برشلونة المعار

منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة وفيليبي كوتينيو يخطف الأضواء، إذ لم يحتج صانع الألعاب "الساحر" إلى وقت طويل، من أجل التأقلم مع الدوري الألماني. ورغم تألق الدولي البرازيلي اللافت، إلاّ أن بايرن ميونيخ مايزال متردداً بشأن تفعيل بند يتيح له إمكانية ضم كوتينيو بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، إذ ترى إدارة النادي أن هذا المبلغ مرتفع للغاية. ويبدو أن تردد البافاري قد أشعل المنافسة بين أندية إنجلترا، بهدف الحصول على خدمات كوتينيو، حيث تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام للحصول على كوتينيو.
كارلو أنشيلوتي (2)

خاميس رودريجيز أولى صفقات أنشيلوتي مع إيفرتون

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، وأفادت "ديلي ستار" أن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس، لاسيما وأنه أشرف على تدريبه في الريال قبل سنوات، وأضافت أن فريق إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه استرليني لللحصول على خدمات الدولي الكولومبي. وأوضحن أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد إيفرتون.
يورجن كلوب

كلوب: أنا فخور بكل اللاعبين. ونحن لا نبحث عن الأعذار

أكال يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالمديح على لاعبيه في ظل التفوق الكبير الذي يظهره الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث جعل الفوز الأخير على وولفرهامبتون، الفارق بين الريدز في الصدارة وليستر أقرب الملاحقين 13 نقطة، مع تحقيق إنجاز بعدم الهزيمة طيلة عام كامل. وقال كلوب: "أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضاً. كما قلت من قبل، الموسم لم ينتهي بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا، ويجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معاً وفي النهاية فزنا بها".
اقرأ المزيد من الأخبار
مرتضى منصور (2)

مرتضى: محترمو الأهلي ماتوا والمبادئ «في الدولاب»

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ان مبادئ النادي الأهلي صارت في الدولاب مغلق عليها، كما فتح منصور النار على مجلس القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة الحدث اليوم. وقال رئيس الزمالك: "كلكم شاهدتم صور (محمود عبد المنعم) كهربا مع (محمود) الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي، وطوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم دم العافية على محمود طاهر".
محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الشائعات

نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، قصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرد فيها على صورة متداولة في الأخير يظهر فيها زميله محمد عواد ومكتوب عليها "دائما الجبال خلفي". وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
محمد-عواد (1)

محمد عواد يفتح النار على مواقع التواصل الاجتماعي

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على صورة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهره ومكتوب فيها "دائما الجبال خلفي"، وفسرها البعض على أنها سخرية من زميله محمد أبو جبل. وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
شيكابالا 1) (3)

استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]