سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«كارلوس غصن» من اليابان إلى لبنان .. «القصة كاملة»

قال غصن في أول تصريح له بعد فراره من اليابان إنه لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب، ولم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
كارلوس غصن
كارلوس غصن
رجل الأعمال كارلوس غصن نجم عالم صناعة السيارات تم تداول اسمه على نطاق واسع خلال الساعات الماضية بعد مغادرته اليابان ووصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت دون أن تتضح كيفية مغادرته اليابان، حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية. وأفادت العديد من المصادر الإخبارية أن "غصن" فر من اليابان، وفي وقت سابق أشارت صحيفة الجمهورية اللبنانية إلى أن "غصن" "دخل إلى مطار بيروت، قادما من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا".
130 يوما خلف القضبان جاءت عودة رجل الأعمال اللبناني الأصل الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان، بعد 130 يوما قضاها بالسجن في طوكيو، وأفرج عنه لاحقا بكفالة قبيل محاكمة متوقعة في الربيع المقبل، للنظر في 4 تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه أنه ارتكبها عندما كان رئيسا لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي كان
اقرأ المزيد
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

السودان: نتطلع لتلبية مطالب الشعب واستعادة الأموال المنهوبة

أعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تلبية مطالب الشعب السوداني المتمثلة في العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد، وإعادة بناء اقتصاد وطنى قوي يُفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة. وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية قدمت أُولى موازناتها للعام 2020، مستلهمة روح ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب السوداني وتطلعاته، التي جسدها شعار الثورة، وتعمل على توفير الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة فى كافة أنحاء البلاد.
تظاهرات العراق

العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
كارلوس غصن (2)

لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

ذكر مسؤول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا". ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان"، متابعا: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".
الجيش- الوطني -الليبي (1)

قبائل مدينة مصراتة تعلن دعمها للجيش الليبي

أعلنت قبائل مدينة مصراتة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجيش الليبي ورفضها لجميع التحالفات التي يجريها المجلس الرئاسي مع تركيا. ووصفت القبائل، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فقدا الشرعية. وأضاف البيان، أن قبائل مدينة مصراتة سوف تكون في الصفوف الأولى للجيش الليبي، لكسر شوكة الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، مؤكدة دعمها اللامحدود للجيش في حربه على الإرهاب.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميشال-عون

عون: نريد تشكيل حكومة تخاطب المجتمع الدولي لمساعدتنا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يسعى إلى جمع الشمل السياسي في سبيل تشكيل حكومة جديدة فعالة، تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها حاليا، مؤكدا أن بلاده عانت من تأثيرات الحروب الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها أزمة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، معربا عن تفاؤله بإمكان خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الضباط المتقاعدين.
كارلوس غصن (2)

لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

ذكر مسؤول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا". ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان"، متابعا: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".
كارلوس غصن

كارلوس غصن يلتقي ميشال عون بعد عودته إلى لبنان

التقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان. وأكد مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، موجود حاليا في لبنان، وقد عقد بالفعل اجتماعا مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى. وأكد غصن، في وقت سابق اليوم، فراره إلى لبنان، قائلا إنه "لن يكون رهينة لنظام قضائي مزور".
صادرات-تركيا للعراق

44.5% زيادة في صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2018

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2018 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - الصين - الهند - اليابان - أندونيسيا - باكستان - تايلاند -كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش". وبلغت قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 44.5%. فيما بلغت قيمة الواردات من دول شرق آسيا 21.2 مليار دولار عام 2018،مقابل 17 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.6%.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]