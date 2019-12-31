«كارلوس غصن» من اليابان إلى لبنان .. «القصة كاملة»

قال غصن في أول تصريح له بعد فراره من اليابان إنه لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب، ولم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

رجل الأعمال كارلوس غصن نجم عالم صناعة السيارات تم تداول اسمه على نطاق واسع خلال الساعات الماضية بعد مغادرته اليابان ووصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت دون أن تتضح كيفية مغادرته اليابان، حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية. وأفادت العديد من المصادر الإخبارية أن "غصن" فر من اليابان، وفي وقت سابق أشارت صحيفة الجمهورية اللبنانية إلى أن "غصن" "دخل إلى مطار بيروت، قادما من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا".

130 يوما خلف القضبان جاءت عودة رجل الأعمال اللبناني الأصل الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان، بعد 130 يوما قضاها بالسجن في طوكيو، وأفرج عنه لاحقا بكفالة قبيل محاكمة متوقعة في الربيع المقبل، للنظر في 4 تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه أنه ارتكبها عندما كان رئيسا لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي كان

130 يوما خلف القضبان

جاءت عودة رجل الأعمال اللبناني الأصل الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان، بعد 130 يوما قضاها بالسجن في طوكيو، وأفرج عنه لاحقا بكفالة قبيل محاكمة متوقعة في الربيع المقبل، للنظر في 4 تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه أنه ارتكبها عندما كان رئيسا لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي كان أنقذها من الإفلاس.



وتشمل الاتهامات عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان للدفع لمعارف شخصيين واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

لكن غصن (65 عاما) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيا وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوما أموال الشركة بشكل شخصي.

وتم توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي في 19 نوفمبر 2018، لدى هبوط طائرته الخاصة في طوكيو.

وأحدث نبأ توقيف غصن صدمة لدى اللبنانيين، ونددت الطبقة السياسية اللبنانية مرات عدة بظروف احتجازه، فيما ارتفعت في شوارع بيروت بعد توقيفه لوحات إعلانية حملت صورته مرفقة بتعليق "كلنا كارلوس غصن".



وعبرت لوحة إعلانية في بيروت بعد وقت قصير من الاعتقال عن تضامنها مع المسؤول التنفيذي المسجون. وقالت "نحن جميعا مع كارلوس غصن".

وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة، وبعد وقت قصير، أعيد توقيفه مع توجيه الادعاء تهما جديدة إليه، ليعاد إطلاق سراحه بكفالة مجددا بعدما قضى 21 يوما إضافيا في السجن.

وجاء الإفراج عنه بشروط مشددة، شملت فرض قيود على لقائه بزوجته وكفالة قدرها 4.5 مليون دولار.

وسمحت المحكمة لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته، عن طريق الاتصال بالفيديو عبر الإنترنت، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أشهر، وفق ما أفاد متحدث باسم العائلة لـ"فرانس برس"، بعدما رفعت محكمة في طوكيو حظرا كانت تفرضه على تواصلهما.

جواز مزور أم صندوق خشبي؟

على حد ما استنتجته شبكة "NHK" التلفزيونية اليابانية، أن كارلوس غصن، وصل فر من طوكيو "بجواز سفر مزور" ، لعدم ورود اسمه في لوائح وبيانات المسافرين من اليابان إلى الخارج في الأيام القليلة الماضية.

أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فاعتمدت بخبرها عن فرار الرئيس التنفيذي السابق لنيسان ورينو من طوكيو، على شخص لم تسمه ووصفته بمطلع على الموضوع، ونقلت عنه أن "غصن" "يشعر بأنه تعرض لمعاملة غير عادلة من النظام القضائي الياباني" مضيفة أنه "موجود حاليا في بيروت" بشهادة شخصين تحدثت إليهما، وطلب كل منهما عدم ذكر اسمه، بينما استغربت صحيفة Asahi Shimbun الواسعة الانتشار باليابان، كيف تمكن غصن من مغادرة طوكيو، وهو الملزم بالبقاء فيها منذ تم إطلاق سراحه بكفالة في إبريل الماضي قيمتها 9 ملايين دولار، مع فرض القضاء قيودا صارمة على تنقلاته بالمدينة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شخص وصفته أيضاً بمطلع على الموضوع، أن غصن "لا يعتقد أنه سيحصل على محاكمة عادلة، وسئم أن يكون رهينة للسياسات الصناعية"، حيث كان يواجه عقوبة تصل إلى 15 سنة سجنا، بسبب مخالفات مالية مزعومة، ينفيها بشدة.



بينما نشر موقع "ليبانون ديبايت" الإخباري المحلي، أن الجهة التي قامت بتهريب غصن من اليابان هي "شبه عسكرية توازي شركات الأمن التي تعمل في مناطق الصراع وتم تهريبه عبر وضعه في صندوق خشبي داخل طائرة، ومن ثم أكمل طريقه من تركيا إلى لبنان عبر طائرة خاصة".

كما ورد في الإعلام اللبناني أيضا أن "غصن" دخل لبنان بجواز سفر فرنسي، وتم تهريبه بعملية استخبارية من اليابان، بواسطة شركة أمنية خاصة.

حررت نفسي

وفي أول تصريح له بعد وصوله لبنان ، قال غصن في بيان: "أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب". مضيفا : "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي".

وتابع "يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل".

من جهته، قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن، إن جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان، مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".



وكان كارلوس غصن مهندس تحالف نيسان مع شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية ورينو الفرنسية. وقد دفع لتحقيق المزيد من التوفير في التكاليف ومشاركة الأعمال الهندسية والتصميم بين نيسان ورينو، لكن البعض في نيسان كانوا قلقين من أنه كان يدفع باتجاه الاندماج، وألقى غصن باللوم على اعتقاله على "المؤامرة والخيانة" من قبل المديرين التنفيذيين في نيسان.



ومنذ إلقاء القبض عليه، تمت إقالته كرئيس لمجلس إدارة جميع الشركات الثلاث، وكافحت رينو ونيسان وميتسوبيشي لإعادة تشغيل تحالفهم من جديد.



وفي الشهر الماضي، أعلنوا عن هيكل جديد بتعيين مدير تنفيذي ليرأس شراكتهم، على أمل تسريع الأعمال وتحقيق استقرار بعد الطريقة التي أدار بها كارلوس غصن التحالف.





وتأتي إعادة الهيكلة في الوقت الذي تكافح فيه رينو ونيسان وميتسوبيشي والتي باعت معًا المزيد من السيارات أكثر من أي شركة أخرى في عام 2018، لتحسين الربحية في مواجهة التغيرات الشاملة في صناعة السيارات، بما في ذلك الاندفاع إلى السيارات الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، بحسب وزارة العدل اليابانية، مما يجعل من غير المرجح أن يجبر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.