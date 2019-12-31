بعد طلب مصر.. اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية

بدأ مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه الطارئ، صباح اليوم الثلاثاء، في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تهدد استقرارها والمنطقة، وذلك لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن. ومثل وفد مصر في الاجتماع المغلق السفير علاء رشدي مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأعدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن أخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما تشمل المذكرة الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية السافرة في الشأن الليبي الداخلي. ويأتي الاجتماع بعدما تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة من جمهورية مصر العربية، أمس الإثنين، طلبت فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي