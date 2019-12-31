قبائل مدينة مصراتة تعلن دعمها للجيش الليبي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

الجيش الليبي - صورة أرشيفية

أعلنت قبائل مدينة مصراتة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجيش الليبي ورفضها لجميع التحالفات التي يجريها المجلس الرئاسي مع تركيا. ووصفت القبائل، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فقدا الشرعية. وأضاف البيان، أن قبائل مدينة مصراتة سوف تكون في الصفوف الأولى للجيش الليبي، لكسر شوكة الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، مؤكدة دعمها اللامحدود للجيش في حربه على الإرهاب.

وأكدت القبائل رفضها لكل التحالفات المشبوهة التي يجريها ما يسمى المجلس الرئاسي الفاقد للشرعية المغتصب للسلطة، مثمنة المواقف التاريخية المشرفة لأغلبية مدن وقبائل غرب ليبيا في انحيازها للوطن.من ناحية أخرى، أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أمس الإثنين، بأن الجيش استهدف لأول