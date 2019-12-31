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لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
كارلوس غصن - صورة أرشيفية
كارلوس غصن - صورة أرشيفية
ذكر مسؤول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا". ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان"، متابعا: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".
وأضاف أنه "في آخر اجتماع مع نائب وزير الخارجية الياباني قدمت ملفا إلى السلطات اليابانية بأنه يجب أن يتم تسليم غصن إلى لبنان شرعا لتجري محاكمته في لبنان عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها لبنان"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.وفي ذات السياق، التقى غصن، اليوم، الرئيس اللبناني
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الجيش- الوطني -الليبي (1)

قبائل مدينة مصراتة تعلن دعمها للجيش الليبي

أعلنت قبائل مدينة مصراتة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجيش الليبي ورفضها لجميع التحالفات التي يجريها المجلس الرئاسي مع تركيا. ووصفت القبائل، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فقدا الشرعية. وأضاف البيان، أن قبائل مدينة مصراتة سوف تكون في الصفوف الأولى للجيش الليبي، لكسر شوكة الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، مؤكدة دعمها اللامحدود للجيش في حربه على الإرهاب.
قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
قاعة-اجتماعات-جامعة-الدول-العربية-فى-مصر-(2)

بعد طلب مصر.. اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن ليبيا

بدأ مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه الطارئ، صباح اليوم الثلاثاء، في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تهدد استقرارها والمنطقة، وذلك لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن. ومثل وفد مصر في الاجتماع المغلق السفير علاء رشدي مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأعدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن أخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
كارلوس غصن

كارلوس غصن يلتقي ميشال عون بعد عودته إلى لبنان

التقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان. وأكد مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، موجود حاليا في لبنان، وقد عقد بالفعل اجتماعا مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى. وأكد غصن، في وقت سابق اليوم، فراره إلى لبنان، قائلا إنه "لن يكون رهينة لنظام قضائي مزور".
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كارلوس غصن

كارلوس غصن يلتقي ميشال عون بعد عودته إلى لبنان

التقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان. وأكد مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، موجود حاليا في لبنان، وقد عقد بالفعل اجتماعا مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى. وأكد غصن، في وقت سابق اليوم، فراره إلى لبنان، قائلا إنه "لن يكون رهينة لنظام قضائي مزور".
ميشال-عون

عون: مطالب المتظاهرين مشروعة.. وتعطي زخما للتغيير

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المطالب التي يرفعها المحتجون في الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد، مشروعة وتساهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية التي يسعى إليها، وتشجع من في الحكم وتعطيهم قوة التغيير، مضيفا أن معدلات الفساد مرتفعة في لبنان، وأن المجموعات الفاسدة متضامنة في ما بينها وتصطنع الخلافات لتغذية الانقسام بين الناس، وهناك أخطاء يرتكبها المحتجون أحيانا في أثناء التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بتحديد هوية الفاسدين ومرتكبي جرائم الفساد، الأمر الذي يتطلب من الشباب أن يكونوا أكثر وعيا حتى يتسنى لهم تحديد هدفهم بشكل دقيق.
حسان- دياب (3)

تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وأعلن سعد الحريري، أمس الخميس، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».
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