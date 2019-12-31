لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

كارلوس غصن - صورة أرشيفية

ذكر مسؤول لبناني، اليوم الثلاثاء، إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا". ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان"، متابعا: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".

وأضاف أنه "في آخر اجتماع مع نائب وزير الخارجية الياباني قدمت ملفا إلى السلطات اليابانية بأنه يجب أن يتم تسليم غصن إلى لبنان شرعا لتجري محاكمته في لبنان عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها لبنان"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.وفي ذات السياق، التقى غصن، اليوم، الرئيس اللبناني