مران الزمالك.. غياب شيفو وراحة لعبد الغني

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

محمد عبد الشافي

تدرب كابونجو كاسونجو مع فريق الزمالك لأول مرة في الموسم الحالي رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أن يحافظ اللاعب على لياقته البدنية، وذلك بعد أن خرج اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية من قائمة الزمالك للموسم الحالي ولم يحسم النادي مصيره بعد. كما شارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء اللاعبان محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابة، فيما فضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون إراحة محمد عبد الغني الذي لن يشارك أمام أسوان.

وفضل الجهاز الفني منح محمد عبد الغني راحة في ظل غيابه عن مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.وخضع حازم إمام لتدريبات تأهيلية بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة حرمه من مواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا حين تعادل الزمالك بهدف لمثله يوم السبت، بينما غاب محمد