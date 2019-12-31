وزير النقل: نهتم بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

وزير النقل والمواصلات كامل الوزير - صورة أرشيفية

قال وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص، وضرورة على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية، والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية.

وشدد الوزير، خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة العامة للنقل النهري الجديد اللواء شعبان محمد عبد السلام خلفا للواء ياسر جلال، على التأكد من توافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك قبل توافر اشتراطات