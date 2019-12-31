رياضة

كلوب: أنا فخور بكل اللاعبين. ونحن لا نبحث عن الأعذار

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أكال يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالمديح على لاعبيه في ظل التفوق الكبير الذي يظهره الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث جعل الفوز الأخير على وولفرهامبتون، الفارق بين الريدز في الصدارة وليستر أقرب الملاحقين 13 نقطة، مع تحقيق إنجاز بعدم الهزيمة طيلة عام كامل. وقال كلوب: "أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضاً. كما قلت من قبل، الموسم لم ينتهي بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا، ويجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معاً وفي النهاية فزنا بها".
وأوضح مدرب بروسيا دورتموند السابق: "الأمر صعب للغاية، ولكن لا يشكو أحد من ذلك، نحن لا نبحث عن الأعذار. هؤلاء الأولاد يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في الثاني من يناير أمام شيفيلد".كما أوضح كلوب مدة غياب جناحه جيردان شاكيري بسبب إصابة بسيطة تعرض لها، قائلآ: "شاكيري كان من المفترض أن يبدأ مباراة وولفرهامبتون
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كوتينيو

صراع إنجليزي ثلاثي على نجم برشلونة المعار

منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة وفيليبي كوتينيو يخطف الأضواء، إذ لم يحتج صانع الألعاب "الساحر" إلى وقت طويل، من أجل التأقلم مع الدوري الألماني. ورغم تألق الدولي البرازيلي اللافت، إلاّ أن بايرن ميونيخ مايزال متردداً بشأن تفعيل بند يتيح له إمكانية ضم كوتينيو بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، إذ ترى إدارة النادي أن هذا المبلغ مرتفع للغاية. ويبدو أن تردد البافاري قد أشعل المنافسة بين أندية إنجلترا، بهدف الحصول على خدمات كوتينيو، حيث تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام للحصول على كوتينيو.
كارلو أنشيلوتي (2)

خاميس رودريجيز أولى صفقات أنشيلوتي مع إيفرتون

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، وأفادت "ديلي ستار" أن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس، لاسيما وأنه أشرف على تدريبه في الريال قبل سنوات، وأضافت أن فريق إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه استرليني لللحصول على خدمات الدولي الكولومبي. وأوضحن أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد إيفرتون.
أهلي- جدة -و محمد- عبد- الشافي

مران الزمالك.. غياب شيفو وراحة لعبد الغني

تدرب كابونجو كاسونجو مع فريق الزمالك لأول مرة في الموسم الحالي رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أن يحافظ اللاعب على لياقته البدنية، وذلك بعد أن خرج اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية من قائمة الزمالك للموسم الحالي ولم يحسم النادي مصيره بعد. كما شارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء اللاعبان محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابة، فيما فضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون إراحة محمد عبد الغني الذي لن يشارك أمام أسوان.
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جوارديولا

جوارديولا: من الصعب تعويض سيرجيو أجويرو

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على صعوبة تعويض المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في حال قرر المهاجم الدولي الرحيل عن السيتي بنهاية عقده الحالي مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2021، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز"، وأضاف جوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "سيرجيو أجويرو لا يمكن تعويضه. مهمة تعويضه ستكون واحدة من أصعب الأمور"، وتابع "نتمتع بمهاجم رائع آخر هو جابرييل جيسوس، ربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو، لكن لا يمكن تعويضه"
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
يورجن كلوب

كلوب: فاردي مهاجم خطير.. وسنحاول إيقافه

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على مواجهة الريدز القادمة، لفريق ليستر سيتي، حيث أشاد بمدرب الثعالب براندن رودجرز، مشيرًا إلى أنه ليس غريب إحتلال الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، إذ قال كلوب في تصريحات عن فاردي، نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: «سنحاول منعه من التسجيل، المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي ليست جيمي فقط، إنه تهديد هائل بشكل واضح، إنه مهاجم إستثنائي، ومنذ قدومي لإنجلترا فهو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري».
جيمس-ميلنر (2)

رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي. وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".
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