كلوب: أنا فخور بكل اللاعبين. ونحن لا نبحث عن الأعذار

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

يورجن كلوب

أكال يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالمديح على لاعبيه في ظل التفوق الكبير الذي يظهره الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث جعل الفوز الأخير على وولفرهامبتون، الفارق بين الريدز في الصدارة وليستر أقرب الملاحقين 13 نقطة، مع تحقيق إنجاز بعدم الهزيمة طيلة عام كامل. وقال كلوب: "أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضاً. كما قلت من قبل، الموسم لم ينتهي بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا، ويجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معاً وفي النهاية فزنا بها".

وأوضح مدرب بروسيا دورتموند السابق: "الأمر صعب للغاية، ولكن لا يشكو أحد من ذلك، نحن لا نبحث عن الأعذار. هؤلاء الأولاد يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في الثاني من يناير أمام شيفيلد".كما أوضح كلوب مدة غياب جناحه جيردان شاكيري بسبب إصابة بسيطة تعرض لها، قائلآ: "شاكيري كان من المفترض أن يبدأ مباراة وولفرهامبتون

وأوضح مدرب بروسيا دورتموند السابق: "الأمر صعب للغاية، ولكن لا يشكو أحد من ذلك، نحن لا نبحث عن الأعذار. هؤلاء الأولاد يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في الثاني من يناير أمام شيفيلد".



كما أوضح كلوب مدة غياب جناحه جيردان شاكيري بسبب إصابة بسيطة تعرض لها، قائلآ: "شاكيري كان من المفترض أن يبدأ مباراة وولفرهامبتون يوم الأحد ولكنه شعر بأنه لم يكن على ما يرام، وهو الآن مصاب وقد تمتد مدة غيابه لأسبوع أو 10 أيام".



وقد يعود اللاعب قبل مباراة توتنام في الدوري يوم 11 يناير المقبل، علمًا بأن الدولي السويسري عانى من الإصابات هذا الموسم إذ شارك في 9 مباريات فقط.



ويستعد ليفربول لخوض مباراتين مقبلتين على ملعب أنفيلد، الأولى ضد شيفيلد يونايتد في الدوري يوم الخميس ثم إيفرتون في الكأس يوم الأحد.

