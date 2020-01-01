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الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

فترة العشرينات أيضًا شاهدة ظهور المنتجات الغنية بالبروتين، وأصبحت في وقت مبكر شائعة بين كمال الأجسام والرياضيين المحترفين، ولكن الآن أصبحت مستخدمة كمحاولة لفقدان الوزن.
تحرير:إسراء سليمان ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
الطعام المفيد
الطعام المفيد
مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
شهدت فترة العشرينات ظهور بعض من المصطلحات التي أصبحت متداولة، وخاصة فيما يتعلق بالصحة الجسدية واللياقة البدنية، فهذه الفترة تعتبر بمثابة عصر النهضة للاهتمام بالصحة، و نشر الوعي بأهمية الطرق التي تجعلك تعيش حياة صحية خالية من الأمراض، منذ عشرة سنوات، انتشرت بعض العبارات في عالم الصحة الجسدية مثل بدائل
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خل جوز الهند

حارب رغبتك في الإكثار من السكر بهذا المشروب

من منا لا يحب السكريات، ولكن إذا كنت لا تستطيع السيطرة على نفسك في تناولها سواء الموجودة في المشروبات أو الحلويات، فهناك وصفة تساعدك على التخلص من رغبتك في السكر، حيث يمكنها تطهير الجهاز الهضمي، وإزالة السموم من الجسم، إلى جانب تدعيم نظام الغدد الصماء، وتقوي الجهاز المناعي. مشروب جوز الهند والكفير - عبارة عن مشروب فوار مكون من لبن مخمر، حيث يتم تحضيره بوضع حبوب الكفير في حليب البقر في درجة حرارة الغرفة - المضاف إليه القرفة، ولكن يفضل إعداد طازجا يساعدك كثيرا.
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منتجات الألبان والكافيين| 6 أطعمة تجنبها في الشتاء

يجعلنا الشتاء نتناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالدفء، والحصول على الطاقة، التي تجعلنا قادرين على ممارسة الأعمال اليومية، ولكن لا يعني ذلك أن تستهلك الأطعمة غير المفيدة، على سبيل المثال اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، إضافة إلى الحلويات الغنية بالسكريات المضافة، على الجانب الآخر، ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والمكسرات والبروتين الصحي، فجميعها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، التي يحتاجها الجسم، بدون أي آثار جانبية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
أهمية الاسناكس

كيف تحضر بديل مبيض القهوة والشيبسي والصودا في منزلك؟

عند ذكر حبوب الإفطار المحلاة، والخبز الأبيض، الصودا والجرانولا، بالإضافة إلى مشروبات الطاقة فغالبا ما يتم استهلاك كميات كبيرة من هذه الأطعمة والمشروبات من قبل الأشخاص في مختلف الدول. بالرغم أن هذه الأنواع قد تكون لذيذة وتشعرك بالراحة بعد تناولها، لكن إذا كنت تستهلكها بانتظام فغالبا ما تضر صحتك، ولحسن الحظ أن أغلبية الأطعمة يمكن تحضيرها في المنزل وبمكونات صحية، لذا تعرف على أفضل ما يمكنك تناوله في منزلك بدون الإضرار بصحتك حسبما ذكر موقع Healthline.
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الخرف والنوبات القلبية| 5 مخاطر نتيجة دهون البطن

زيادة الوزن والدهون من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا، وتمنعنا من ممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة اختيار الملابس، تختزن الدهون في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها منطقة الأرداف والوركين، وبالنسبة للبطن، فهي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لتكوين الدهون، وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية الأخرى، على سبيل المثال أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون، يؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
أطعمة للحفاظ على صحة الرئة

منتجات الألبان والكافيين| 6 أطعمة تجنبها في الشتاء

يجعلنا الشتاء نتناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالدفء، والحصول على الطاقة، التي تجعلنا قادرين على ممارسة الأعمال اليومية، ولكن لا يعني ذلك أن تستهلك الأطعمة غير المفيدة، على سبيل المثال اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، إضافة إلى الحلويات الغنية بالسكريات المضافة، على الجانب الآخر، ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والمكسرات والبروتين الصحي، فجميعها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، التي يحتاجها الجسم، بدون أي آثار جانبية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
الملح-الفلفل-الليمون

تحسين الهضم.. فوائد بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

يتميز عصير الليمون بالعديد من الفوائد، على سبيل المثال التعزيز من صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في فقدان الوزن والحد من الالتهابات، والوقاية من السرطان، كما يتميز بخصائص مضادة للسرطان، على الجانب الآخر بيكربونات الصوديوم تعرف بفوائدها المتعددة، بما في ذلك، تبييض الأسنان والتخلص من حروق الشمس، إضافة إلى المساعدة في توحيد لون البشرة، والتخلص من القشرة، فمن المؤكد أن دمج هذين العنصرين سيكون مفيدًا بشكل كبير للصحة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "organicfacts".
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