الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

فترة العشرينات أيضًا شاهدة ظهور المنتجات الغنية بالبروتين، وأصبحت في وقت مبكر شائعة بين كمال الأجسام والرياضيين المحترفين، ولكن الآن أصبحت مستخدمة كمحاولة لفقدان الوزن.
مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
شهدت فترة العشرينات ظهور بعض من المصطلحات التي أصبحت متداولة، وخاصة فيما يتعلق بالصحة الجسدية واللياقة البدنية، فهذه الفترة تعتبر بمثابة عصر النهضة للاهتمام بالصحة، و نشر الوعي بأهمية الطرق التي تجعلك تعيش حياة صحية خالية من الأمراض، منذ عشرة سنوات، انتشرت بعض العبارات في عالم الصحة الجسدية مثل بدائل
شهدت فترة العشرينات ظهور بعض من المصطلحات التي أصبحت متداولة، وخاصة فيما يتعلق بالصحة الجسدية واللياقة البدنية، فهذه الفترة تعتبر بمثابة عصر النهضة للاهتمام بالصحة، و نشر الوعي بأهمية الطرق التي تجعلك تعيش حياة صحية خالية من الأمراض، منذ عشرة سنوات، انتشرت بعض العبارات في عالم الصحة الجسدية مثل بدائل للألبان وبعض الاكتشافات الأخرى في المجال الطبي، ولكن بعض التريندات المتعلقة بالصحة غزت العالم، وأصبحت لها مكانة كبيرة، ومن المؤكد أن تأثيرها سيدوم لفترة طويلة، وما يلي بعض من المصطلحات الصحية التي حظيت بشعبية كبيرة في عالم اللياقة، وذلك لفوائدها المتعددة وفاعليته في الحفاظ على الصحة على المدى الطويل:
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1-خالي من الجلوتين
شاهد العالم انتشار منتجات خالية من الجلوتين بين الرجال والنساء، آملين في الحفاظ على صحتهم، وتجنب الأمراض الناتجة عن زيادة الوزن، الجلوتين ما هو إلا بروتين يوجد في معظم الحبوب، و وفقًا للعديد من الدراسات، اتباع نظام غذائي خالي من الجلوتين يساعد في إدارة الاضطرابات الهضمية، وبعض المشكلات الطبية الأخرى، ومن أكثر المصادر الغنية بهذا البروتين: القمح والشعير، واليوم يوجد عدد كبير من المنتجات الخالية من الجلوتين والأطعمة المجمدة والاسناكس في السوبرماركت، ولكن لم نعي بذلك جيدًا منذ عدة سنوات.
2-الديتوكس
من أكثر الآليات التي انتشرت في العشرينات، ونال أيضًا شعبية كبيرة، فنظام الديتوكس يعتبر أحد الطرق الفعالة في التخلص من السموم الموجودة بالجسم، وبالتالي يحسن من الصحة، ويعزز من فقدان الوزن، إضافة إلى أن هذه العملية، تحتاج إلى تغير صغير في أسلوب الحياة المتبع.
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3-العصير كمطهر
إذا كنت تحاول فقدان الوزن أو اتباع تقنية الديتوكس، فاستخدام العصائر كمطهر للجسم أصبح تريند شائع في هذه الفترة، فدايت العصائر يعتبر أحد الأنظمة الغذائية، التي تعتمد على تناول عصائر من الخضراوات والفواكه الطازجة.
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4-البروبيوتيك "باكتيريا نافعة"
بمرور الوقت أصبح العديد من الأشخاص على دراية كاملة بأهمية صحة الجهاز الهضمي، والحفاظ على باكتيريا الأمعاء، بجانب ذلك، أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة بين الجهاز الهضمي والباكتيريا النافعة، مما أعطى شهرة كبيرة للأطعمة التي تحتوي على هذه الباكتيريا، وتسمى أيضًا بـ"البروبيوتيك"، فمختلف أنواع البروبيوتيك يمكن تناولها من خلال الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية، و يعتبر الزبادي من أكثر الأطعمة المشهورة الغنية بالبروبيوتيك.
5-منتجات البروتين
فترة العشرينات أيضًا شاهدت ظهور المنتجات الغنية بالبروتين، وأصبحت في وقت مبكر شائعة بين كمال الأجسام والرياضيين المحترفين، ولكن الآن أصبحت مستخدمة كمحاولة لفقدان الوزن وبناء العضلات.
ما سبق مجموعة من التريندات الصحية، التي سوف تستمر وتورث عبر الأجيال، مع ظهور تقنيات حديثة.
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