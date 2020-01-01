الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

فترة العشرينات أيضًا شاهدة ظهور المنتجات الغنية بالبروتين، وأصبحت في وقت مبكر شائعة بين كمال الأجسام والرياضيين المحترفين، ولكن الآن أصبحت مستخدمة كمحاولة لفقدان الوزن.

تحرير:إسراء سليمان ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

الطعام المفيد

مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

شهدت فترة العشرينات ظهور بعض من المصطلحات التي أصبحت متداولة، وخاصة فيما يتعلق بالصحة الجسدية واللياقة البدنية، فهذه الفترة تعتبر بمثابة عصر النهضة للاهتمام بالصحة، و نشر الوعي بأهمية الطرق التي تجعلك تعيش حياة صحية خالية من الأمراض، منذ عشرة سنوات، انتشرت بعض العبارات في عالم الصحة الجسدية مثل بدائل