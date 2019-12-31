رياضة

خاميس رودريجيز أولى صفقات أنشيلوتي مع إيفرتون

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
أنشيلوتي
أنشيلوتي
ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، وأفادت "ديلي ستار" أن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس، لاسيما وأنه أشرف على تدريبه في الريال قبل سنوات، وأضافت أن فريق إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه استرليني لللحصول على خدمات الدولي الكولومبي. وأوضحن أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد إيفرتون.
وكان كارلو أنشيلوتي –خلال فترة تدريبه لبايرن ميونيخ- قد تعاقد مع خاميس روديجيز على سبيل الإعارة من ريال مدريد، إذ كان الدولي الكولومبي آنذاك خارج حسابات مدرب "الأبيض الملكي" زين الدين زيدان.ويأمل أنشيلوتي الآن في إعادة الكرة الآن والتعاقد مع خاميس رودريجيز في "الميركاتو" الشتوي، لاسيما وأن مدرب ريال
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إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
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بعد الإقاله.. أنشيلوتي علي رادار «البريميرليج»

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن توجه ممثلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي السابق لمدينة لندن، وذالك للدخول في مفاوضات مع إدارة إيفرتون، حيث جاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن أنشيلوتي كذلك مرشح لتدريب أرسنال، لكن إدارة إيفرتون سبقت الجانرز بخطوة، حيث تستعد الأولي لإجراء أول مقابلة مع ممثلي المدرب الإيطالي والذين سافروا إلى لندن مساء أمس الأربعاء، وأشار التقرير إلى أن المدرب الإيطالي يرغب في العودة مرة أخرى إلى الكرة الإنجليزية، بعد قيادته لفريق تشيلسي في وقت سابق.
كارلو أنشيلوتي - جينارو جاتوزو (1)

نابولي يقيل أنشيلوتي وأرسنال يتحرك للتعاقد معه

أعلن نادي نابولي عن إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الإيطالي، أمس الثلاثاء، على جينك البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، وضمانه التأهل لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت قبل مباراة جينك إلى أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي، ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.
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