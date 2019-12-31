خاميس رودريجيز أولى صفقات أنشيلوتي مع إيفرتون

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

أنشيلوتي

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، وأفادت "ديلي ستار" أن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس، لاسيما وأنه أشرف على تدريبه في الريال قبل سنوات، وأضافت أن فريق إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه استرليني لللحصول على خدمات الدولي الكولومبي. وأوضحن أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد إيفرتون.

وكان كارلو أنشيلوتي –خلال فترة تدريبه لبايرن ميونيخ- قد تعاقد مع خاميس روديجيز على سبيل الإعارة من ريال مدريد، إذ كان الدولي الكولومبي آنذاك خارج حسابات مدرب "الأبيض الملكي" زين الدين زيدان.ويأمل أنشيلوتي الآن في إعادة الكرة الآن والتعاقد مع خاميس رودريجيز في "الميركاتو" الشتوي، لاسيما وأن مدرب ريال

وكان كارلو أنشيلوتي –خلال فترة تدريبه لبايرن ميونيخ- قد تعاقد مع خاميس روديجيز على سبيل الإعارة من ريال مدريد، إذ كان الدولي الكولومبي آنذاك خارج حسابات مدرب "الأبيض الملكي" زين الدين زيدان.



ويأمل أنشيلوتي الآن في إعادة الكرة الآن والتعاقد مع خاميس رودريجيز في "الميركاتو" الشتوي، لاسيما وأن مدرب ريال مدريد زين الدين يمتلك حلولاً كثيرة في تشكيلة الفريق، ولن يمانع ربما في رحيل لاعبه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



يشار إلى أن خاميس رودريجيز صاحب الـ28 عاماً انتقل سنة 2014 إلى ريال مدريد قادماً من فريق موناكو الفرنسي في صفقة بلغت 63 مليون جنيه استرليني، وشارك الدولي الكولومبي في 120 مباراة وسجل 37 هدفاً، ويرتبط خاميس بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2021.



