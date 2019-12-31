التضامن: غدا صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك، غدًا الأربعاء، لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مضيفة أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وأكدت القباج عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية؛ تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.يذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.36 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.76 مليار جنيه، بينما