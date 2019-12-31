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التضامن: غدا صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك، غدًا الأربعاء، لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مضيفة أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.
وأكدت القباج عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية؛ تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.يذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.36 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.76 مليار جنيه، بينما
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محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة تعديات بحيرة مريوط

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية التي تتواجد على الأرض وتتابع لحظيا أعمال التنفيذ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.
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إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.
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قال وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص، وضرورة على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية، والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية.
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شيخ الأزهر والمفتي يهنئان البابا بعيد الميلاد

قدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية. وأكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
نيفين القباج

تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الأول بالشهر من خلال البنوك ومكاتب البريد، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وتيسيرا على أصحاب المعاشات، قائلة إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل وفقا لآليات محددة ترتكز علي سرعه الأداء، لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحابها، كما أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم .
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«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

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