إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

انهيار عقار - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط أجزاء من أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق يقطنه 5 أسر وتبين انهيار السلم بالطابقين الرابع