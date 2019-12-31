جريمة

ضبط عاطل تخصص في تسفير المهاجرين بمستندات مزورة

تحرير:محمد مجلي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
سجن - صورة أرشيفية
سجن - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عاطل، اليوم الثلاثاء، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية برشيد التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم باب شرق، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية.
وأشارت التحريات إلى استخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

مصرع طالبة وإصابة زميلتها صدمهما قطار في البحيرة

لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها، وأصيبت زميلتها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بالتوفيقية بمحافظة البحيرة، إذ صدمهما قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي البارود صدمها أحد القطارات.
انقلاب-سيارة-ترحيلات

إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

أصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم الصحراوي، مساء الإثنين. كان اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بطريق الفيوم، بالقرب من مدخل حدائق الأهرام بنطاق محافظة الجيزة، وتم الدفع برجال المرور والأجهزة الأمنية والخدمات المعنية لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية وإعادة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى.
بوسي (3)

تأجيل محاكمة بوسي في قضية «التهرب الضريبي»

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي" في اتهامها بالتهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيه للضرائب لجلسة 27 يناير المقبل لتقديم ما يفيد التصالح. صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام. كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
طعن-بالسكين

«قالي متسهريش قدام التليفزيون».. فتاة تقتل شقيقها بالمنصورة

لم يكن يتخيل "حسام" الشاب العشريني أن طلبه لشقيقته بعدم السهر أمام التليفزيون لفترات متأخرة من الليل، سوف ينتهي بقتله على يدها، إذ غافلته أثناء نومه واستلت "سكين" وقامت بطعنه ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول "حسام .ج" 23 عاما مبيض محارة، مقيم بعزبة الشحاتين المتفرعة من شارع الجلاء بالمنصورة، مصابا بجرح نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله.
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حبس-كلابشات

حبس 7 أشخاص بتهمة سرقة كابلات محطة صرف بالإسكندرية

أمر وكيل النائب العام بنيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، بحبس 6 عاطلين وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بسرقة كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وطلب وكيل النائب العام سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب المتهمين والتحفظ على الأسلحة التي استخدموها لتنفيذ مخططهم. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، بورود بلاغ بقيام 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالاستيلاء على كابلات كهربائية من داخل محطة الصرف بالعجمى تحت تهديد السلاح.
وزارة-الداخلية

ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على سيارات النادي المصري

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة اعتداء مجهولين على سيارات نادي المصري البورسعيدي والمتجهة إلى الإسكندرية. كان مشجعو النادي المصري البورسعيدي، تعرضوا لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم إلى الإسكندرية لمؤازرة فريقهم في مواجهة نادي بيراميدز المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ودخل عدد من جماهير نادي المصري في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.
فسيخ-فاسد‎ (4)

ضبط أكثر من 35 طن مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" لحيازته أكثر من 35 طن سلع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي. وكانت المعلومات التي توافرت لضباط شرطة التموين قد أكدت حيازة صاحب مصنع كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية لمواد غذائية فاسدة وبيعها معرضا حياة المواطنين للخطر وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
جثة

كشف سر الهياكل العظمية بالإسكندرية: الطمع السبب

كشفت جهود البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، لغز العثور على هيكلين عظميين لشخصين بالغين في حالة تعفن رمي، داخل أجولة بالقرب من كوبري الزهور، بطريق ترعة المحمودية بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة، إذ تبين أن الجثتين لرجل بالمعاش ويبلغ 70 سنة، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 65 عاما، وماتا قبل عدة سنوات داخل شقتهما بمنطقة سيدى جابر، وقادت أطماع 6 أشخاص الصدفة لاكتشافهم إذ اقتحم 3 منهم الشقة بهدف الاستيلاء عليها بعد ملاحظتهم عدم تردد أحد عليها فوجدوا هياكل عظمية داخلية واستعانوا بـ3 آخرين للتخلص من الجثتين.
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