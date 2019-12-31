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محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة تعديات بحيرة مريوط

تحرير:محمد مجلي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية - صورة أرشيفية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية - صورة أرشيفية
قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية التي تتواجد على الأرض وتتابع لحظيا أعمال التنفيذ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.
وأكد الشريف على استمرار حملات إزالة التعديات على مدار الأيام المقبلة لحين الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة على بحيرة مريوط، إذ أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة علي بحيرة مريوط، قائلا: "إننا سنعمل على عودة بحيرة مريوط إلى سابق عهدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر".وشدد
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ميشال-عون

عون: نريد تشكيل حكومة تخاطب المجتمع الدولي لمساعدتنا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يسعى إلى جمع الشمل السياسي في سبيل تشكيل حكومة جديدة فعالة، تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها حاليا، مؤكدا أن بلاده عانت من تأثيرات الحروب الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها أزمة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، معربا عن تفاؤله بإمكان خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الضباط المتقاعدين.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من انقاذ سيدة محتجزة داخل إحدى العقارات التي سقطت منها أجزاء حيث انهار السلم الداخلي بالطابقين الرابع والخامس، ولم تتمكن السيدة من النزول فتم احتجازها حتى أنزلتها قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية بواسطة السلم الهيدروليكي، فيما أخلت أجهزة الأمن العقار من السكان تحسبا لانهياره، وتم عمل كردون أمني حول العقار ومنع قاطنيه من دخوله، وعرضه على لجنة فنية هندسية بحي وسط لدراسة موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار.
نيفين القباج

التضامن: غدا صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك، غدًا الأربعاء، لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مضيفة أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل: نهتم بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل

قال وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص، وضرورة على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية، والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي في رسالة للفاتيكان: نعتز بجهودكم لنشر التسامح

استقبل قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية رئيس الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل للبابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة منه تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان، مضيفا أن شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان.
علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الشامل بـ2100 جنيه؟

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى 2100 جنيه، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء. وأكدت هيئة التأمين الصحى الشامل أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن لـ2100جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين, وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهرى لن يتجاوز الـ 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
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