محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة تعديات بحيرة مريوط

تحرير:محمد مجلي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية - صورة أرشيفية

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع اللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية التي تتواجد على الأرض وتتابع لحظيا أعمال التنفيذ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.

وأكد الشريف على استمرار حملات إزالة التعديات على مدار الأيام المقبلة لحين الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة على بحيرة مريوط، إذ أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة علي بحيرة مريوط، قائلا: "إننا سنعمل على عودة بحيرة مريوط إلى سابق عهدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر".وشدد