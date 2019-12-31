صراع إنجليزي ثلاثي على نجم برشلونة المعار

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

فيليبي كوتينيو

منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة وفيليبي كوتينيو يخطف الأضواء، إذ لم يحتج صانع الألعاب "الساحر" إلى وقت طويل، من أجل التأقلم مع الدوري الألماني. ورغم تألق الدولي البرازيلي اللافت، إلاّ أن بايرن ميونيخ مايزال متردداً بشأن تفعيل بند يتيح له إمكانية ضم كوتينيو بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، إذ ترى إدارة النادي أن هذا المبلغ مرتفع للغاية. ويبدو أن تردد البافاري قد أشعل المنافسة بين أندية إنجلترا، بهدف الحصول على خدمات كوتينيو، حيث تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام للحصول على كوتينيو.

وتشير صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن تشيلسي جدد اهتمامه مرة ثانية بضم فيليبي كوتينيو، حيث حاول "البلوز" ضم الدولي البرازيلي في الصيف لكن الاتحاد الدولي عاقب الفريق بحرمانه من ضم لاعبين في فترتي انتقالات، وذلك بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية. وتابع نفس

وتشير صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن تشيلسي جدد اهتمامه مرة ثانية بضم فيليبي كوتينيو، حيث حاول "البلوز" ضم الدولي البرازيلي في الصيف لكن الاتحاد الدولي عاقب الفريق بحرمانه من ضم لاعبين في فترتي انتقالات، وذلك بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية.



وتابع نفس المصدر أن تشيلسي تنفس مؤخراً الصعداء بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضي قبول استئناف "البلوز"، وبالتالي قدرته على إبرام صفقات كروية في فترة الانتقالات الشتوية.



ويأتي كوتينيو على رأس اللاعبين، الذين يرغب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في ضمهم إلى كتيبته الكروية، لاسيما وأن إدارة الفريق اللندني متسعدة للإنفاق بشكل كبير من أجل إبرام أكثر من صفقة مميزة.

