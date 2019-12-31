رياضة

صراع إنجليزي ثلاثي على نجم برشلونة المعار

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
فيليبي كوتينيو
فيليبي كوتينيو
منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة وفيليبي كوتينيو يخطف الأضواء، إذ لم يحتج صانع الألعاب "الساحر" إلى وقت طويل، من أجل التأقلم مع الدوري الألماني. ورغم تألق الدولي البرازيلي اللافت، إلاّ أن بايرن ميونيخ مايزال متردداً بشأن تفعيل بند يتيح له إمكانية ضم كوتينيو بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، إذ ترى إدارة النادي أن هذا المبلغ مرتفع للغاية. ويبدو أن تردد البافاري قد أشعل المنافسة بين أندية إنجلترا، بهدف الحصول على خدمات كوتينيو، حيث تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام للحصول على كوتينيو.
وتشير صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن تشيلسي جدد اهتمامه مرة ثانية بضم فيليبي كوتينيو، حيث حاول "البلوز" ضم الدولي البرازيلي في الصيف لكن الاتحاد الدولي عاقب الفريق بحرمانه من ضم لاعبين في فترتي انتقالات، وذلك بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية. وتابع نفس
اقرأ المزيد
كارلو أنشيلوتي (2)

خاميس رودريجيز أولى صفقات أنشيلوتي مع إيفرتون

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، وأفادت "ديلي ستار" أن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس، لاسيما وأنه أشرف على تدريبه في الريال قبل سنوات، وأضافت أن فريق إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه استرليني لللحصول على خدمات الدولي الكولومبي. وأوضحن أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد إيفرتون.
يورجن كلوب

كلوب: أنا فخور بكل اللاعبين. ونحن لا نبحث عن الأعذار

أكال يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالمديح على لاعبيه في ظل التفوق الكبير الذي يظهره الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث جعل الفوز الأخير على وولفرهامبتون، الفارق بين الريدز في الصدارة وليستر أقرب الملاحقين 13 نقطة، مع تحقيق إنجاز بعدم الهزيمة طيلة عام كامل. وقال كلوب: "أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضاً. كما قلت من قبل، الموسم لم ينتهي بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا، ويجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معاً وفي النهاية فزنا بها".
أهلي- جدة -و محمد- عبد- الشافي

مران الزمالك.. غياب شيفو وراحة لعبد الغني

تدرب كابونجو كاسونجو مع فريق الزمالك لأول مرة في الموسم الحالي رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أن يحافظ اللاعب على لياقته البدنية، وذلك بعد أن خرج اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية من قائمة الزمالك للموسم الحالي ولم يحسم النادي مصيره بعد. كما شارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء اللاعبان محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابة، فيما فضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون إراحة محمد عبد الغني الذي لن يشارك أمام أسوان.
اقرأ المزيد من الأخبار
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد في نزهة أمام بيرنلي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020 للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 20، وذلك عندما يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، في تمام الساعة 9:45 مساء، وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، وفي تلك اللقاءات سجل لاعبو الشياطين الحمر 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف، وتواجها في تيرف مور 5 مرات من قبل، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.
سون

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام على طرد سون

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف الذي تقدم توتنهام على طرد سون هيونج مين لاعب السبيرس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أكد طرد سون بعد فشل الاستئناف عليه. تم طرد الكوري الجنوبي في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها يوم الأحد الماضي، أمام تشيلسي 2- 0 على استاد توتنهام هوتسبر عندما أظهر الـ"فار" وهو يركل في أنطونيو روديجر لاعب البلوز. وحقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]