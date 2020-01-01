مكافحة السرطان وآلام المفاصل| فوائد عصير الخيار

يتميز عصير الخيار بانخفاض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، لذا يعد خيارًا مثاليًّا لمن يرغبون في فقدان العديد من الكيلو جرامات

تحرير:إسراء سليمان ٠١ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

عصير الخيار

تحتل الخضراوات مكانة كبيرة في الأنظمة الغذائية، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، بجانب الفوائد الأخرى التي تمدُّ الجسم بها، على سبيل المثال الخيار من أكثر الأطعمة التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، يحتوي على نسبة معقولة من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم، إضافة إلى أنه يساعد في فقدان الوزن، ويمكن استهلاكه كاسناك صحي، ولكن هل تعلم أن عصير الخيار متعدد الفوائد أيضًا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "stylecraze".

يعتبر عصير الخيار من أكثر المشروبات الصحية مقارنة بعصير الفواكه، ويرجع ذلك إلى القيمة الغذائية، حيث يحتوي على معدلات عالية من الماء، وفيتامين K، A، C، إضافة إلى السيليكا، توجد عديد من الفوائد لعصير الخيار، من بينها التخلص من الحصوات التي توجد بالجهاز البولي، وما يلي بعض من الفوائد الأخرى التي يجب وضعها