مكافحة السرطان وآلام المفاصل| فوائد عصير الخيار

يتميز عصير الخيار بانخفاض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، لذا يعد خيارًا مثاليًّا لمن يرغبون في فقدان العديد من الكيلو جرامات
تحتل الخضراوات مكانة كبيرة في الأنظمة الغذائية، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، بجانب الفوائد الأخرى التي تمدُّ الجسم بها، على سبيل المثال الخيار من أكثر الأطعمة التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، يحتوي على نسبة معقولة من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم، إضافة إلى أنه يساعد في فقدان الوزن، ويمكن استهلاكه كاسناك صحي، ولكن هل تعلم أن عصير الخيار متعدد الفوائد أيضًا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "stylecraze".
يعتبر عصير الخيار من أكثر المشروبات الصحية مقارنة بعصير الفواكه، ويرجع ذلك إلى القيمة الغذائية، حيث يحتوي على معدلات عالية من الماء، وفيتامين K، A، C، إضافة إلى السيليكا، توجد عديد من الفوائد لعصير الخيار، من بينها التخلص من الحصوات التي توجد بالجهاز البولي، وما يلي بعض من الفوائد الأخرى التي يجب وضعها
يعتبر عصير الخيار من أكثر المشروبات الصحية مقارنة بعصير الفواكه، ويرجع ذلك إلى القيمة الغذائية، حيث يحتوي على معدلات عالية من الماء، وفيتامين K، A، C، إضافة إلى السيليكا، توجد عديد من الفوائد لعصير الخيار، من بينها التخلص من الحصوات التي توجد بالجهاز البولي، وما يلي بعض من الفوائد الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار:
1- غني بالفيتامينات والماء
يحتوي على معدلات عالية من مجموعة فيتامين B المركبة، وغني أيضًا بمعظم الفيتامينات التي يتطلبها الجسم يوميًّا، إضافة إلى أنه يساعد في ترطيب الجسم، حيث يحتوي عصير الخيار على 95% من الماء، مما يؤدي إلى القضاء على السموم الموجودة بالجسم.
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2- عصير الخيار للشعر والبشرة
هل فكرت في استخدام عصير الخيار للوجه والعينين؟ توجد طريقتان يمكنك الاختيار بينهما، أولا: ضع قطعًا من الخيار على العينين المنتفختين، وسيساعد بشكل كبير في التخلص من الانتفاخ والهالات السوداء، ثانيًا: يمكنك إحضار قطنة، وضع عليها بعض قطرات عصير الخيار، وامسح بها عينيك جيدًا، واتركها لعدة دقائق، ونظرًا لوجود كميات معقولة من الكبريت بعصير الخيار، فيمكنك وضعه على شعرك، للتعزيز من النمو.
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3- مكافحة السرطان
يحتوي عصير الخيار على مركب يسمى أريسيرينول، أثبتت بعض الدراسات فاعليته في التقليل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
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4- العناية بالمنزل
هل تعلم أنه يمكن استخدام عصير الخيار في العناية بالمنزل، ضع القليل على المرآة، وامسحها جيدًا ستجدها نظيفة تمامًا وخالية من الضباب.
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5- التخلص من رائحة النفس الكريهة
يتميز بخصائص رائعة تساعد في القضاء على رائحة الفم، حيث يعمل على قتل الميكروبات الموجودة بالفم، والتي تعتبر أحد أسباب تغير رائحة النفس.
6- المساعدة في فقدان الوزن وعملية الهضم
بما أنه منخفض من حيث السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، فيعتبر عصير الخيار اختيارًا مثاليًّا لمن يرغبون في فقدان العديد من الكيلو جرامات التي تجعلهم غير قادرين على التعايش، كما أن وجود الألياف الغذائية يساعد في القضاء على السموم الموجودة بالجسم، والتعزيز من عملية الهضم، وبالتالي الاستهلاك اليومي للخيار يعد علاجًا طبيعيًّا للإمساك المزمن.
7- التخفيف من آلام المفاصل
يعتبر عصير الخيار مصدرًا غنيًّا بثاني أكسيد السيليكون، يساعد في التعزيز من صحة المفاصل، وذلك من خلال تقوية الأنسجة، إضافة إلى ذلك، غني بمعدلات عالية من الفيتامينات وحمض الفوليك والكالسيوم والمنجنيز، وجميعها تعمل على التخفيف من آلام المفاصل المزمنة، وذلك من خلال التقليل من مستويات الأحماض.
ما سبق مجموعة من الفوائد لعصير الخيار، لذا يجب إدراجه في نظامك اليومي، بجانب مشروبات الخضراوات الأخرى، مثل عصير الكرفس وعصير البقدونس.
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